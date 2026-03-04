為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    近5成慢飛天使受歧視 伊甸推早療平權促社會理解

    2026/03/04 18:50 記者吳柏軒／台北報導
    愛心大使楊祐寧（右）關注早療議題多年，與小寶一家共同倡議慢飛天使的平權，呼籲社會大眾以愛相待，陪孩子勇敢長大。（伊甸基金會提供）

    愛心大使楊祐寧（右）關注早療議題多年，與小寶一家共同倡議慢飛天使的平權，呼籲社會大眾以愛相待，陪孩子勇敢長大。（伊甸基金會提供）

    「沒有人希望孩子走一條辛苦的路。」伊甸基金會關注特殊孩子境遇，今（4日）公布「早療家庭社會友善」大調查，有慢飛天使的家庭當中，近5成家長在外出時曾遭遇不友善對待，為此也邀請愛心大使楊祐寧，一起推動早療平權4大行動，盼社會理解特殊兒需求，並尊重多元差異。

    伊甸調查顯示，雖然89.3％家庭在外出時曾感受社會善意，但仍有45.6％外出時曾遭遇不友善對待；其中33.1％更表示經常發生；面對不友善，多數家長選擇隱忍、離開現場，長期承受壓力，也影響孩子融入社會。調查也指出，8成3的家長希望社會能給予更多包容與理解，超過7成7則認為應提升大眾對特殊兒童的認識。

    伊甸基金會資源發展處處長黃子倢指出，每個孩子都有自己的成長節奏，不該因為發展較慢而被貼標籤或排除在社會之外，因此早期療育不僅是復健訓練，更陪伴家庭走過不安，重拾信心；伊甸也推動早療平權「4大行動」：服務零距離、家庭有後盾、資源不中斷、社會更友善，逐步為慢飛天使打造友善且安心的成長環境。

    繼3年前，伊甸今年再度邀請藝人楊祐寧擔任公益大使，他關注早療議題多年，如今成為三寶爸，楊祐寧分享在陪伴孩子成長的過程中，更深刻體會照顧者的付出與辛勞，也呼籲社會大眾，以實際行動投入支持，匯聚更多善意，成為慢飛家庭穩定前行的重要力量。

    伊甸早療服務邁入第32年，每年幫助逾2萬名慢飛天使與家庭，提供日托、時段、到宅等多元服務，呼籲大眾支持「弱勢兒童服務計畫」，用理解與包容陪伴早療家庭一起前行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播