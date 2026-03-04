近5成慢飛天使受歧視 伊甸推早療平權促社會理解

愛心大使楊祐寧（右）關注早療議題多年，與小寶一家共同倡議慢飛天使的平權，呼籲社會大眾以愛相待，陪孩子勇敢長大。（伊甸基金會提供）

「沒有人希望孩子走一條辛苦的路。」伊甸基金會關注特殊孩子境遇，今（4日）公布「早療家庭社會友善」大調查，有慢飛天使的家庭當中，近5成家長在外出時曾遭遇不友善對待，為此也邀請愛心大使楊祐寧，一起推動早療平權4大行動，盼社會理解特殊兒需求，並尊重多元差異。

伊甸調查顯示，雖然89.3％家庭在外出時曾感受社會善意，但仍有45.6％外出時曾遭遇不友善對待；其中33.1％更表示經常發生；面對不友善，多數家長選擇隱忍、離開現場，長期承受壓力，也影響孩子融入社會。調查也指出，8成3的家長希望社會能給予更多包容與理解，超過7成7則認為應提升大眾對特殊兒童的認識。



伊甸基金會資源發展處處長黃子倢指出，每個孩子都有自己的成長節奏，不該因為發展較慢而被貼標籤或排除在社會之外，因此早期療育不僅是復健訓練，更陪伴家庭走過不安，重拾信心；伊甸也推動早療平權「4大行動」：服務零距離、家庭有後盾、資源不中斷、社會更友善，逐步為慢飛天使打造友善且安心的成長環境。

繼3年前，伊甸今年再度邀請藝人楊祐寧擔任公益大使，他關注早療議題多年，如今成為三寶爸，楊祐寧分享在陪伴孩子成長的過程中，更深刻體會照顧者的付出與辛勞，也呼籲社會大眾，以實際行動投入支持，匯聚更多善意，成為慢飛家庭穩定前行的重要力量。

伊甸早療服務邁入第32年，每年幫助逾2萬名慢飛天使與家庭，提供日托、時段、到宅等多元服務，呼籲大眾支持「弱勢兒童服務計畫」，用理解與包容陪伴早療家庭一起前行。

