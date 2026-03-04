一週天氣看圖秒懂！週四有雨回溫到24度 週五半個台灣轉晴

未來一週降雨趨勢。週四全台有雨，週五後中南部可望放晴。（氣象署提供）

未來一週氣溫趨勢。週四白天雨勢減緩，北部宜蘭回溫到24度，週五後明顯降溫下探16度。（氣象署提供）

未來一週接連兩波冬北季風報到，北部、東部和恆春半島都有雨！中央氣象署預報，明天週四清晨仍受到華南雲系和東北季風影響，迎風面和中部山區有局部較大雨勢，白天起雨勢減緩，但後天（6日）下一波東北季風又開始增強。

週四白天起雨勢減緩

氣象署預報員賴欣國表示，明天週四白天起僅剩基隆北海岸及西半部山區仍有局部短暫雨，但週五（6日）起下一波東北季風再度增強，基隆北海岸及東北部有局部較大雨勢，這波東北季風雨勢會持續到下週一（8日），但雨勢會逐日減少。

賴欣國說，週六、日（7日、8日）假日兩天都受到東北季風影響，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北地區有短暫雨，但週日比較是降雨空檔，且當天白天東北季風減弱，北部及東北部氣溫會回升一點。

「下週一（9日）又有一波東北季風增強，北部又轉雨」，賴欣國說，這波東北季風持續兩天而已，但仍是有雨的天氣，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及其他山區有零星短暫雨，要到下週三（11日）才會開始減弱、回暖。

氣溫部分，賴欣國表示，接下來兩波冷空氣強度都屬於「東北季風」等級，威力不強，北部白天溫度還可以達到22度以上，但中南部要注意的是日夜溫差大。

