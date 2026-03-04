為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    一週天氣看圖秒懂！週四有雨回溫到24度 週五半個台灣轉晴

    2026/03/04 19:10 記者吳亮儀／台北報導
    未來一週降雨趨勢。週四全台有雨，週五後中南部可望放晴。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。週四全台有雨，週五後中南部可望放晴。（氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。週四白天雨勢減緩，北部宜蘭回溫到24度，週五後明顯降溫下探16度。（氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。週四白天雨勢減緩，北部宜蘭回溫到24度，週五後明顯降溫下探16度。（氣象署提供）

    未來一週接連兩波冬北季風報到，北部、東部和恆春半島都有雨！中央氣象署預報，明天週四清晨仍受到華南雲系和東北季風影響，迎風面和中部山區有局部較大雨勢，白天起雨勢減緩，但後天（6日）下一波東北季風又開始增強。

    週四白天起雨勢減緩

    氣象署預報員賴欣國表示，明天週四白天起僅剩基隆北海岸及西半部山區仍有局部短暫雨，但週五（6日）起下一波東北季風再度增強，基隆北海岸及東北部有局部較大雨勢，這波東北季風雨勢會持續到下週一（8日），但雨勢會逐日減少。

    賴欣國說，週六、日（7日、8日）假日兩天都受到東北季風影響，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北地區有短暫雨，但週日比較是降雨空檔，且當天白天東北季風減弱，北部及東北部氣溫會回升一點。

    「下週一（9日）又有一波東北季風增強，北部又轉雨」，賴欣國說，這波東北季風持續兩天而已，但仍是有雨的天氣，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及其他山區有零星短暫雨，要到下週三（11日）才會開始減弱、回暖。

    氣溫部分，賴欣國表示，接下來兩波冷空氣強度都屬於「東北季風」等級，威力不強，北部白天溫度還可以達到22度以上，但中南部要注意的是日夜溫差大。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播