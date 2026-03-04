高雄港預計填海造陸1億立方公尺 送二階環評審查

「高雄港填方區工程計畫」預計在港區內填方1億立方公尺造陸，開發面積約508公頃。（翻攝自環說書）

高雄港規劃永續發展區，配合去化營建剩餘土石方、中鋼再生粒料等，提出「高雄港填方區工程計畫」環評，預計在港區內填方1億立方公尺造陸，面積約508公頃，因有重大環境影響，環境部今（4日）環評大會決議，該案送二階環評審查。

高雄港務公司與中鋼公司合作，推出高雄港填方計畫，用於創造未來發展空間，並配合政府政策，提供營建剩餘土石方最終去化方案，以及中鋼再生粒料應用，港區鄰近亦有重大工程建設也有土方需去化，預計在港區內規劃開發508公頃進行填海造陸，並新建南海堤也有2537公尺，扣除海堤，填地面積497公頃，預估填方量達1億立方公尺，填築高程粗估5.5到6.5公尺。

其中，高雄港區內還有中油公司洲際液化天然氣接收站碼頭，填方區有中油SPM管線，因此填方計畫目前分2期，將造陸面積一分為二，第一期造陸先行，等SPM管線遷移完成再推動第二期；因面積超過50公頃，屬於環評法表列二階環評案，今先送環境部進行一階審查。

環評委員今紛紛針對未來二階環評階段所需項目，提出各項要求，包含：土地利用及綠帶植栽應說明；填海土方或粒料來源品質應說明；極端氣候或突發污染事件的模擬與緊急應變機制；高雄空污背景值超標及工程影響；其他鄰近港區的開發案與填海造陸加乘效應；海域水質及生態環境影響衝擊調查（包含鯨豚、海龜）；土方車輛造成的交通影響與改善措施；在地漁會等利害關係人溝通。

經閉門會議，環境部環評大會今決議，高雄港填方計畫送二階環評；開發單位表示，將依照環評委員意見，後續在二階環評的範疇界定會議進行相關背景說明，並完整評估開發對環境影響、擬定對策等，而開發範圍都在港區，未涉及漁業權及人工魚礁，後續仍將與利害關係人溝通；海委會亦在今日會亦提醒，該區過去有鯨豚會季節性出沒，甚至有擱淺紀錄，開發單位則承諾將收集相關資料進行調查。.

