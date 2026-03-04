新北五泰輕軌重要里程碑 環評通過

五泰輕軌通過環評大會審查，圖為F07站完工模擬圖。（新北市捷運工程局提供）

五泰輕軌案今天經環評大會審議通過，新北市捷運工程局表示，完成環評法定程序，為後續綜合規劃核定及工程推動奠定重要基礎。新北藍、綠議員對此表示樂觀其成，盼加速推動。

新北市捷運工程局指出，捷運五股泰山線環境影響評估作業2025年6月9日由環境部召集環評委員辦理現地勘查，同年6月及10月召開2次專案小組初審會議，決議報請大會審議，終於在今天經環境部環評委員會第46次大會審議通過，感謝委員的支持與提供寶貴的審查意見，未來施工時將依環評決議，進行相關環境監測及保護措施，減少對環境的影響。

捷運局長李政安說明，五股泰山線全長11.64公里，共設14座車站，採用輕軌系統，路線行經三重、蘆洲、五股及泰山，串聯大漢溪北重要發展廊帶與既有捷運路網，完善區域軌道運輸服務，提升地方通勤、通學與轉乘便利性，並結合沿線都市發展與土地整體規劃，帶動區域均衡發展。

李政安說明，五股泰山線可行性研究2023年4月獲中央核定，綜合規劃報告2025年12月第4次提送交通部審議，預計行政院核定後7年完工，期待中央早日核定，讓地方能儘早推動捷運施工，此外，都市計畫針對變更範圍已於2025年辦理4場草案公開展覽前座談會，將儘速辦理公開展覽，並提送新北市都市計畫委員會審議。

新北市議員李宇翔說，五泰輕軌案環評通過，期盼綜規也順利完成審議，讓工程及早發包、動工，滿足五股、泰山居民多年的殷殷期盼；因五股成泰路、泰山明志路、泰山泰林路長期交通壅塞，未來輕軌完工可銜接捷運環狀線或機場捷運，當地居民通勤更便利。

新北市議員蔡淑君表示，五泰輕軌推動期間市府召開多次說明會，彙整地方民意，目前民眾對於路線沒有太大異議，但希望站點規劃考量區域方便性，符合居民期待，讓民眾就近搭乘，提升日後使用率；目前泰山、五股聯外道路較少，輕軌完工後多一項運具選擇，可減少開車或騎車，大幅改善交通壅塞，落實低碳生活。

五泰輕軌通過環評大會審查。圖為F07站完工模擬圖。（新北市捷運工程局提供）

