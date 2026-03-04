中東開戰後首架阿聯酋航班抵台 275台灣旅客平安返國

中東戰火持續多日，阿拉伯聯合大公國杜拜機場今天（4日）已部分開放航班，其中飛往台灣的EK366航班已在16時抵達桃園機場，該航班共501名旅客，其中275名為台灣旅客。（觀光署提供）

中東戰火持續多日，阿拉伯聯合大公國杜拜機場今天（4日）已部分開放航班，其中飛往台灣的EK366航班已在16時抵達桃園機場，該航班共501名旅客，其中275名為台灣旅客，包含2家旅行社3團，共96名團客及其他台灣乘客179人，平安返抵國門。

目前杜拜機場已逐步恢復航班營運。觀光署統計，截至今天（4日）最新掌握情形，仍滯留杜拜的團客尚有8團、183人，交通部已請相關航空公司盡力優先安排台灣旅客返國航班。

請繼續往下閱讀...

交通部晚間說明，高度重視此次因戰爭事故導致航班延誤及旅客滯留情形，特別請觀光署副署長黃荷婷前往機場關懷返台旅客，向旅客表達政府的關心與問候。

觀光署表示，行政院非常重視此次事件，院長卓榮泰已指示外交部與交通部持續掌握尚未返台國人狀況，並積極協助旅客順利返國，確保國人安全。在旅客滯留期間，政府也持續透過旅行社及外交管道了解旅客情形，即時關懷並掌握航班安排進度。

另外，有關自由行滯留國人，外交部表示，國人如有需要可聯繫台灣駐杜拜辦事處，電話971-4-3977888，電子郵件：dxb@mofa.gov.tw，將持續關注相關情形，並與相關單位保持聯繫，協助國人平安返台。

鑒於中東情勢持續惡化，外交部在2月28日將伊朗、以色列全境旅遊警示燈號調整為「紅色」（儘速離境），另阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼、約旦、埃及等多國旅遊警示燈號亦已調整為「橙色」（避免前往），觀光署請旅行業者近期儘量避免組團前往旅遊；自由行國人亦應避免前往，以降低旅遊安全風險。

觀光署副署長黃荷婷前往機場關懷返台旅客，向旅客表達政府的關心與問候。（觀光署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法