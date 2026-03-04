旅外鄉親元宵返鄉尋根 與馬公市長黃健忠相見歡

高雄鹽埕北野町溫王廟管理委員會，利用元宵跨海尋根。（馬公市公所提供）

澎湖元宵節長久以來被視為地方年度重要節慶，各地廟宇依循傳統辦理祭儀與民俗活動，形成別具特色的節慶景象。高雄鹽埕北野町溫王廟管理委員會，利用元宵節慶時間返鄉尋根，並由主任委員蘇國盛率團一行24人拜訪馬公市公所，與馬公市長黃健忠會面交流，回溯兩地信仰淵源並分享廟務發展情形。

北野町溫王廟主祀溫府大、二、三王爺，其信仰源自早年澎湖移民將香火迎奉至高雄發展，歷經柴山、左營龜山等地遷移後，最終於鹽埕區建廟落腳。多年來廟方持續辦理宗教科儀，並透過慈善團體投入公益服務，在地方社會形成穩定的信仰基礎。此次選在元宵節期間來訪澎湖，也象徵對信仰源流的重視。包括正副主任委員蘇國盛、黃明祿、洪寶森、郭虹樺、執行長陳石山、副執行長張容宸、總幹事陳俊佑及吳祥宇等管理委員。馬公市民代表吳武宗、民進黨澎湖縣黨部主任委員顏家康也到場致意，與訪團交流互動。

雙方會面互贈伴手禮表達情誼，黃健忠致贈澎湖玄武岩製作的石章作為紀念禮，並為訪團團員逐一刻印姓名留念，同時致贈馬公市吉祥物「澎馬飛飛」鑰匙吊飾，讓訪團帶回具有馬公意象的紀念品。訪團也走訪西嶼外垵溫王宮及相關友廟參拜，實地感受澎湖元宵節期間各地廟宇的節慶氛圍。

黃健忠說，澎湖元宵節在地方文化中具有特殊地位，各地廟宇依循傳統舉辦不同形式的節慶活動，呈現多元而豐富的民間信仰文化。透過節慶活動的延續，也讓更多民眾認識澎湖在地的歷史與生活文化。

馬公市長黃健忠與北野町溫王廟管理委員會相見歡 互換伴手禮。（馬公市公所提供）

