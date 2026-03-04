東京巨蛋變台北大巨蛋！球迷高舉國旗喊「Team Taiwan」畫面燃爆

東京巨蛋外已集結超多台灣球迷，高舉國旗大喊「Team Taiwan！」（擷取自tsaimimi0416/Threads）

2026年世界棒球經典賽（WBC）明（5日）將於日本東京巨蛋開打，台灣隊將在開幕戰出戰澳洲隊，引起全台球迷振奮。中華職棒今分享，東京巨蛋外已集結超多台灣球迷，並高舉國旗大喊「Team Taiwan！」

中華職棒在Threads發出一段影片，影片中許多台灣球迷集結在東京巨蛋外，而中華職棒會長蔡其昌也在人群中，有人高舉國旗，也有人拿起應援手幅，一齊高喊「前進邁阿密！Team Taiwan！」球迷的聲音都相當宏亮有氣勢，也讓中職興奮高喊，「聽說全台灣的球迷都在東京巨蛋了」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「起雞皮疙瘩了」、「台灣超團結」、「還沒開打就這麼感動了！把東京巨蛋當成台北大巨蛋，把東京當做東港在飛的台灣人」、「是不是只有我還留在台灣」、「我心也在東京巨蛋」、「留在台灣上課的我，在台灣與在日本的大家一起加油」、「氣勢已經是冠軍了」、「讓東京巨蛋變成台灣人的主場吧」

