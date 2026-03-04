為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東慈天宮點燈送汽車倒數 8日公開摸彩

    2026/03/04 18:07 記者葉永騫／屏東報導
    慈天宮8日將抽汽車一部。（慈天宮提供）

    屏東歸來慈天宮繼新春擲筊拿300萬元活動後，8日上午10點將抽汽車1輛及20台的腳踏車等獎項，慈天宮主任委員蔣家煌表示，今年共有10000多位信徒參加祈福點燈摸彩活動，活動截止日到7日下午5點，點燈費用每盞500元，信徒可要把握最後的機會。

    歸來慈天宮是地方重要信仰中心，今年農曆春節期間擲筊博300萬元活動，湧入大量的人潮，突破3萬多人次參與，場面相當熱鬧，最後雖然無人擲出20次聖筊，因此300萬元還是沒有送出，得等到明年再拚一次，而今年慈天宮祈福點燈數量也創下歷年新高，總計點燈的信徒突破10000盞燈，不但是在地人點燈，不少外地人也祈求媽祖等神明的護佑，而點燈費用每盞500元即可獲得摸彩券1張，在3月8日上午10時於廟埕廣場公開摸彩，頭獎汽車1輛，全程公開透明，除汽車大獎外，還準備20台的腳踏車等獎項，回饋熱情參與點燈的信眾，參與摸彩的點燈的最後期限到7日下午5點截止。

    慈天宮主任委員蔣家煌表示，迎新年點燈祈福活動不僅延續傳統宗教文化，更凝聚社區情感與正向力量，今年參與人數與點燈數量雙雙創新高，象徵地方發展蒸蒸日上、信眾信心滿滿，共同為2026年祈福納祥。

    慈天宮春節活動人潮滿滿。（記者葉永騫攝）

