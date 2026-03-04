苗栗推氫能產業 海線選定通霄、苑裡交界

苗栗推氫能產業，海線選定初步通霄、苑裡交界。圖為苗栗縣政府將在銅鑼鄉縣有地設置綠氫產業示範園區的廠區外觀。（苗栗縣府提供）

苗栗縣長鍾東錦曾陸續率團分別至日本與韓國參訪、取經，回國後宣布希望推動氫能產業，並規劃推動山線、海線雙主軸發展，目前苗栗縣政府透過促進民間參與公共建設法在屬於山線的銅鑼鄉1.9公頃的縣有地成立「綠氫產業示範園區」；目前海線正進行開發可行性評估及先期規劃，苗縣府工商發展處表示，初步選定通霄、苑裡鎮交界約9公頃土地。

苗縣府工商發展處指出，海線地區將啟動可行性評估及先期規劃作業，初步盤點約需9公頃以上土地，縣府正尋覓適合縣有地與國有地，將優先評估靠近電廠及風力發電案場區位，目前已通霄鎮跨越至苑裡鎮的交界處較有可能，不過仍需可行性評估後確定是否適合推動。

苗縣府工商發展處強調，若選址土地問題解決且通過可行性評估，也須進行興辦事業計畫，未來苗縣海線氫能產業示範園區仍會朝促進民間參與公共建設法進行，以BOT方式為主。

苗栗縣政府於銅鑼鄉1.9公頃的縣有地成立「綠氫產業示範園區」，苗栗縣長鍾東錦去年12月中旬與業者簽約正式啟動，業者將分三階段投資3.27億元。業者當時指出，全案分三階段各建置光電結合水電解製氫系統、廢棄光電回收矽產氫發電應用、擴建廢棄光電拆解廠房，工程10年內全部完成，預計苗縣府收益逾5000萬元，經濟產值可達10億元。

地方人士也關注海線區域的氫能產業園區進度，好奇將選址核定以及何時啟動計畫。

