新北五股成州障礙者日照中心開幕 多感官影音互動提升肢體協調

新北市副市長劉和然與五股成州障礙者日間照顧中心學員在多功能感光室遊戲互動。（記者黃政嘉攝）

新北市五股區「五股成州障礙者日間照顧中心」今天揭牌啟用，是新北第21家身障社區式日間照顧中心，也是第7家專為失能身心障礙者設置的日照設施，導入多感官影音互動設備，協助學員提升感官知覺與肢體協調。新北市副市長劉和然表示，日照中心培力身障者生活自理，鼓勵社會參與，不僅落實平權精神，也讓身障者家屬獲得喘息。

劉和然、新北市社會局長李美珍、五股區長賴小萍今出席啟用儀式，社會局說明，由於原五股成州派出所建物老舊，市府另覓地於五股區新城五路55號新建大樓，5樓提供社會局設立身障社區式日照中心，樓下另有派出所。

劉和然說，身障朋友到日照中心，不僅能得到生活支持，也能接受職能訓練，代表著進步城市的指標之一，日照中心逐步在各地區成立，讓身障朋友走出家庭與社會接觸外，也讓家屬有喘息時間。

負責中心營運的台灣生活賦能健康促進協會副理事長莊政修表示，協會由一群熱血的職能治療師組成，結合科技導入，服務量能大為提高，像是多感官影音互動設備，透過光影與聲效刺激，協助障礙者提升感官知覺與肢體協調，另引進健智倍貝殼燈，採用40赫茲（Hz）伽瑪光節律技術，幫助心智障礙者情緒穩定。

社會局指出，五股成州失能身心障礙者日照中心服務時間為每週一至週五，服務對象為實際居住於新北市、領有身心障礙證明，並經直轄市、縣市政府長期照顧管理中心，或政府指定的身心障礙者失能評估單位評定，符合長期照顧服務對象標準的身心障礙朋友，有需要民眾可撥打（02）2292-0626洽詢。

新北市五股成州障礙者日間照顧中心引進健智倍貝殼燈，採用40赫茲伽瑪光節律技術，幫助心智障礙者的情緒穩定。（記者黃政嘉攝）

新北市五股區「五股成州障礙者日間照顧中心」今天揭牌啟用。（記者黃政嘉攝）

