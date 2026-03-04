台坂溪淤積砂石植樹 國小生跟著加入防災、救生態

國小生、社區加入植樹，也趁此教育生態保護概念與責任。（民眾提供）

農業部農村發展及水土保持署台東分署四日在台東縣達仁鄉台坂橋上游左岸土砂布設區辦理「台坂溪集水區調適策略植樹活動」，跨機關合作與在地參與，推動台坂溪流域整體調適治理工作。台坂溪清淤清出一萬七千立方公尺土石，主辦單位在企業贊助下進行植樹活動，希望透過學童、地方參與植樹了解水土維護重要。

活動由農水署台東分署主辦，結合林業及自然保育署提供在地原生苗木如苦楝、楓香樹各五十株，加上台聚集團支持，由台坂國民小學師生與社區民眾共同參與植樹行動，並搭配環境教育闖關活動，落實流域治理理念向下扎根，政府、學術、企業與部落協力的治理。

分署表示，農水署以往傳統的防災方式已不足應對現今複合式災害，幾年前調整策略，在救災後結合當地生態、當地參與等模式，例如據資料、當地耆老所言，以往台坂溪僅十餘公尺，清出大量土石後，河道變寬約五十公尺，又在清出淤土上植入原生木用以穩固，相信接下來即使有風災亦無大礙。

分署表示，透過原生種苗木栽植，可達成：強化河岸與坡地穩定、降低側向侵蝕與沖刷風險、建構生態緩衝帶、改善棲地品質與生物多樣性。林業保育單位指出，原生種具有良好適地適種特性，根系發達且不會造成外來種入侵風險，為流域復育與長期穩定的基礎。

台坂溪集水區枯水期長，造成河川斷流、魚類上溯困難、水砂調蓄空間不足及農塘荒廢等複合課題。農水署台東分署表示，流域問題已非單一工程可解，必須以系統性思維整合水文、生態與地形條件，目前同步推動農塘活化、強化水砂調蓄空間、改善棲地友善措施及加強河岸植生復育。

分署強調，後續仍將持續透過監測數據檢視治理成效，並滾動式修正，期望將台坂溪集水區打造為東部山區流域調適與自然治理之示範案例。

廢棄輪胎填滿後、立於溪上的「梳子壩，可供細小砂石流通、阻大石至下游致災。（記者劉人瑋攝）

稻草編織覆於清出的土石上，以防雨水造成流失，並在其中植樹加固。（記者劉人瑋攝）

