    廢棄魚塭變身生態教室 高雄永安國小放養魚苗打造鳥類棲地

    2026/03/04 18:33 記者許麗娟／高雄報導
    學生親自放養魚苗。（永安國小提供）

    高雄市永安國小旁有一座由學校託管的廢棄魚塭，在學校師生與家長的努力下，魚塭活化成自然生態教室，今（4）日舉辦埤塘魚苗放養暨鳥類棲息環境教育，透過放養魚苗有效防治病媒蚊孳生，更為候鳥與在地鳥類提供了豐富的食物來源。

    永安區位於高雄沿海濕地廊道，是多種濕地鳥類重要活動區域，而永安國小的校園旁有座廢棄魚塭，學生們今天親手將魚苗放養入池中，建立基礎食物鏈，提升魚塭的生態功能，成為鳥類棲息與覓食的友善環境。

    永安國小家長會長陳建都不僅提供魚苗，同時擔任環境教育講師，他說，這些魚類在封閉池塘中扮演著關鍵角色，牠們能大量吞食水中的孑孓，以最自然的方式減少蚊蟲；同時，魚群也為魚塭棲息及過境避冬的鳥類提供充足的食物來源。

    目前廢棄魚塭已成功吸引了小鸊鷉（又稱鷿鵜）常住優游、潛水覓食，偶爾可見大白鷺、小白鷺、夜鷺等鳥類駐足棲息。學校更特別準備雙筒望遠鏡，讓孩子們在校內就能近距離、不打擾地觀察常見的鳥類，成為實境生態教室。

    學生林睿晉說，從望遠鏡看到小白鷺從池上飛過去，覺得很有趣，希望放養的魚苗能夠讓這裡變得生機盎然，吸引更多的鳥類來這裡覓食。

    永安國小校長李安世說，廢棄池塘的再生是學校推動環境教育的重要里程碑，將原本單調、易生蚊蟲的廢棄魚塭，變成了生動的大自然課本。讓孩子們在校園裡就能實踐友善環境、觀察食物鏈，體會人與萬物共生共榮的寶貴經驗。

    學生透過望遠鏡，從學校就能觀察池塘的鳥類。（永安國小提供）

    學童參與生態教育課程。（永安國小提供）

    學生親自放養魚苗。（永安國小提供）

    高雄市永安國小將學校旁的廢棄漁塭打造成實境自然生態教室。（永安國小提供）

