    首頁 > 生活

    華航東京巨蛋點亮Team Taiwan加油！ 飛東京班機有限定用品

    2026/03/04 18:07 記者吳亮儀／台北報導
    華航宣布為世界棒球經典賽WBC台灣隊應援，東京巨蛋周邊LED看板播放Team Taiwan加油廣告。（華航提供）

    2026 WBC世界棒球經典賽即將開打，華航今天（4日）宣布，獨家攜手台灣棒球英雄，應援形象照展現林家正、古林睿煬、陳傑憲、張育成、吳念庭及孫易磊等六位國手的英姿。

    華航說，今天（4日）起，會在東京巨蛋周邊LED看板播放Team Taiwan加油廣告，以最熱血的方式向世界展現台灣球迷的團結與支持，一同為中華隊喝采。

    即日起到3月10日，凡搭乘華航台灣往返東京航班的旅客，自報到起即可獲得專屬Team Taiwan電子或紙本登機證，班機上也同步提供多項限定服務用品，包括特別設計的頭墊紙、枕套、飲料紙杯及果豆點心，讓應援從登機那一刻開始，陪伴球迷一路飛向賽場，為中華隊全力加油。

    華航宣布，為世界棒球經典賽WBC台灣隊應援。（華航提供）

