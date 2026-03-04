離譜！聯結車「直上」機車道 卡死整條路還刮壞路牌 網：駕照雞腿換的？

聯結車直上機慢車專用道。（擷取自weng_0709/Threads）

台中烏日今天發生離譜交通事件！一輛聯結車行經烏日環河路，竟直接開上機慢車專用道，整輛車與機慢車專用道幾乎同寬，不但寸步難行，還把路旁的道路指示牌刮花，險象環生。

一名網友在Threads發文表示，今日下午烏日環河路往彰化方向，一輛聯結車直接開上機慢車專用道，誤入後也沒有趕緊倒退離開，反而是硬闖行駛，龐大的車身也把路旁的道路指示牌刮到變形，讓他怒批，「駕照是雞腿換來的嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這開頭應該就會知道走錯道吧？還硬上是哪裡有問題」、「這違規太離譜，後面的機慢車都不用走了」、「誤闖就算了，但這種硬闖，到底是為什麼」、「怎麼還會繼續開而不是想辦法倒退」、「之前才有遊覽車從彰化往烏日的機車道開上去！這次聯結車要從烏日走機車道來彰化啊」、「你不說我還以為什麼新型機具在拓寬道路」、「很好笑的是，兩輪想上高速，聯結車想走機車道」。

依據《道路交通管理處罰條例》第45條，汽車駕駛人不依規定車道行駛，可處新臺幣 600元至1800元罰鍰，即便因誤闖而倒車，也可能加罰危險駕駛行為。

