台東高中學測四科總級分逾50者18人 數理班表現亮眼

台東高中。（記者黃明堂攝）

國立台東高中在115學年度大學學科能力測驗整體表現穩健，數理班成績尤為出色，四科（國文、英文、數學A、自然）各科多項指標高於全國前標水準，今年數學A難度雖有提高，該班16人達頂標，自然科同樣有16人達頂標，全班平均逼近全國頂標，顯現學生數理科具備紮實基礎與高穩定度。英文與數學A平均成績皆優於全國前標，國文科平均高於均標，展現數理邏輯與語文理解並進的競爭力。

東中表示，此次高分群學生表現亮眼，四科總級分（數A+自然或數B+社會） 50級分以上共18人。其中，陳麒畯自然組四科全達頂標，總級分58級分，為台東區表現最佳學生。陳麒畯感謝一路求學以來新生國中與台東高中的師長指導，也感謝參與物理、數學、生物人才培育班時，大學教授們開拓視野與深化學習。另外，李庭安、陳麒畯、盧嘉營等同學社會組（國+英+數B+社）總級分也達56級分，展現各科均衡發展的實力。

請繼續往下閱讀...

東中表示，近年在選考制度下，學生依興趣與專長選擇適性科目組合，展現具策略性的備考方向。今年學生整體成績呈現自然與數學A穩健突出、英文持續精進、國文穩定發揮的態勢，顯示學校長期深耕數理教學、探究實作訓練與學科整合培養的成果。未來將持續鼓勵學生善用自然與數學優勢，積極挑戰理工醫農相關學系，同時強化語文能力，提升整體升學競爭力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法