桃市延平路3期完工5月通車 可紓解台4線捷運施工交通黑暗期

延平路從和強路至和平路工程已完工，預計5月上旬完成驗收後通車。（新工處提供）

為紓解桃園市台4線車流量，桃園市政府規劃桃園區延平路打通工程，分3期施作，繼第1、2期從桃園區樹仁三街打通至八德區和強路口於109年陸續通車後，第3期和強路至和平路段也已經申報完工，預計5月上旬可完成驗收後通車，屆時將可大大紓解台4線（介壽路）因捷運施工所帶來的交通黑暗期。

延平路打通第3期工程從「和強路至和平路段」，總長度約620公尺、寬度約30公尺，預留約7公尺寬中央分隔島供未來捷運綠線施工使用，並於道路兩側配置人行步道及景觀欄杆，總經費約7.15億元（工程經費約2.65億元、用地費約4.5億元），內政部國土管理署補助約1.12億元，其餘由桃園市政府負擔。

第3期工程以人本友善角度出發，於道路兩側配置2公尺寬人行道，並利用設施帶空間開設停車彎，設計上將行人庇護島及行穿線退縮、中央分隔島景觀植栽帶，建構安全交通路網；道路下方設置共同管道及區域排水箱涵，以提升地區防洪功效。

未來延平路延伸至和平路全線通車後，將成為連結桃園市區及八德地區的重要幹道，串聯桃園市區、捷運綠線G06車站周邊，可有效紓緩桃園及八德區省道台四線塞車情形。

第1期工程為「樹仁三街向南延伸至國道2號」，總長約265公尺及寬度20公尺，於109年12月完工通車，工程總經費2億5959萬元，中央補助9467萬元；第2期工程為「國道2號向南延伸至和強路」，總長1140公尺、寬度20公尺，已於109年7月完工通車，總經費約7億8388萬元（工程費約3億448萬元、用地費約4億7940萬元），中央補助工程費約1億6616萬元。

