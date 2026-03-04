導入智慧水閥門灌溉系統 雲林古坑柳丁農告別半夜搶水

2026年智慧農業創新事業補助計畫，即日至4月10日受理申請。（記者李文德攝）

雲林縣農業總產值高達948億元，位居全國第一，不過面臨人力老化、缺工、氣候等問題，農業型態待轉型。雲林縣府即日啟動「智慧農業創新事業補助計畫」，有意願建置、擴增智慧農業相關設備者得申請，農業設備最高補助30萬、創新農業計畫得補助100萬。

雲林縣府推動「智慧農業創新事業補助計畫」，累計已成功輔導51處建置成為智慧農業場，總累計補助逾3000萬。

今年度補助計劃即日起4月10日開放申請，雲林縣長張麗善、縣農會總幹事陳志揚、縣府農業處長魏勝德等人出席啟動記者會，更有9位農民受補助農民擺攤，現身說法。

來自古坑的36歲的林峻毅，9年前返鄉接手1.3公頃的果園，他表示，自家農地沒有鑿井，單靠300公尺外的水井與10多位農民輪灌，也因此常遇到彼此搶水問題，礙於年紀問題通常只能利用半夜時間灌溉，以前必須手動開水閥，需要花費半小時左右，由於又是摸黑工作，難度更是提高，加上近年極端氣候的考驗，因此導入智慧化設備。

林峻毅表示，去年透過申請計畫，獲得最高100萬元的補助，導入「智慧水閥門灌溉系統」，現在只需要透過手機，不到幾秒鐘的時間就能夠開關水閥門，有效簡化灌溉流程，減輕人力負擔，同時也降低農民之間用水時間的協調，不少鄰田農民見狀，紛紛表示想加入計畫。

魏勝德表示，智慧農業創新事業補助計畫分為智慧農業設備、智慧農業示範計畫補助，具體提出改善與升級方案農民、農產行及農企業皆可提出申請，包括智慧環控系統、智慧感測系統、智慧生產機具及智能ERP產銷管理系統等，協助導入農業生產管理。

張麗善表示，農業面臨人力老化、缺工、極端氣候3大挑戰，科技成為農業未來發展趨勢，補助計畫即日起開放申請，鼓勵農民踴躍提案，將傳統農業與現代科技結合。

林峻毅導入「智慧水閥門灌溉系統」，只需要透過手機，不到幾秒就能夠開關水閥門。（圖由雲林縣政府提供）

林峻毅透過計畫導入「智慧水閥門灌溉系統」，有效簡化灌溉流程，減輕人力負擔。（圖由雲林縣政府提供）

