改善通學步道 嘉市文雅國小「香榭大道」完工

嘉義市文雅國小被稱為「香榭大道」的通學步道啟用。（圖由嘉義市政府提供）

嘉義市文雅國小周邊道路先前有步道不平整、路樹突根等問題，市府爭取內政部國土署爭取經費補助840萬元，自籌160萬元，投入1000萬元進行改善工程，被稱為「香榭大道」的通學步道今天落成啟用，提升學生與社區居民行的安全。

文雅國小今天舉辦18週年校慶及通學步道落成啟用儀式，市長黃敏惠說，市府將過去不平整、壅塞的人行步道及車道改造升級，成為校園周邊為學生安全量身打造的通學步道，接送道更加平整安全，將原本的加上周邊的綠化及植栽，展現綠意，被居民稱為「文雅香榭大道」。

請繼續往下閱讀...

市府表示，校方曾向中央爭取經費改善未果，後由市府爭取國土署核定補助，進行工程改善校園周邊人行步道鋪面與樹根隆起問題，通學步道結合學校內凹式接送區的優點，串聯社區動線並打造無障礙通行環境，周邊設置交通寧靜區，車速限制在30公里以下，全面強化校園周邊交通安全環境。

文雅國小校長黃金木表示，工程完工後鄰近長者表達感謝，「謝謝市府讓困擾居民多年的路變平整了，走起路來真的很安心，工程不只改善通學環境，更守護社區日常的安全。

文雅國小校慶以「在地永續我+1 8方展藝國際力」為主題，師生前往農業試驗所嘉義分所進行環境生態定向越野活動，還有「鳳梨食農教學」，認識農業技術；市府教育處長郭添財表示，文雅國小18年來在歷任校長與教育團隊努力下已發展為辦學績效卓著、深受家長肯定的學校，曾獲教育部教學卓越獎銀獎與金獎，展現精緻創新的教育成果。

文雅國小18週年校慶，校方與來賓一同慶生，並啟用通學步道。（圖由嘉義市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法