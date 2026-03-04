屏東美術館整修完成 3/8重新開幕

屏東美術館整修完成，3月8日開幕。（記者葉永騫攝）

屏東美術館在耐震補強整修9個月後將於3月8日上午10點重新開幕，首展由屏東縣美術協會、翠光畫會進行聯展，屏東縣美術協會理事長林壽山表示，這次展出作品相當多元，令人耳目一新，有雕塑、竹編、石雕、繪畫等相當多元，未來將屏東美術館成為培育地方藝術家的重要搖籃，提供學校、新銳藝術家及各界申請展覽及舉辦相關活動，讓藝術展覽更加多元化。

有73年歷史的屏東美術館去年6月啟動耐震結構補強工程對內部進行整修，並強化屋頂的防水設施，修繕總經費1233萬餘元，經過9個月施工後即將開幕啟用，管理單位也由縣府交還給屏東市公所，開幕首展由屏東縣美術協會、習光畫會進行聯展，從即日起到4月3展出，將展出近百件的作品，民眾在開幕前就可以提前到場參觀。

屏東縣美術協會理事長林壽山表示，這次的展出作品相當多元，例如他的雕塑作品舐犢情深、林佳柏的寸草春暉都是展現母親對子女的愛，還有趙包的石雕茶壺組、黃泓銘竹編的萌虎將軍等，都相當有特色，有些更採取複合材料製作，展現出藝術家高超的技巧，而海基會董事長蘇嘉全的夫人洪恆珠也展出其畫作，令人驚艷，歡迎民眾前往欣賞。

萌虎將軍是用竹編等複合杉料制成。（記者葉永騫攝）

屏東美術館整修完成，展出近百件藝術精品，藝術家林壽山、趙包（左）在現場佈展。（記者葉永騫攝）

