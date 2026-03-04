11年資助180萬！雲林原始宮助學童免費午餐 民生國小贈感謝卡

民生國小師生到原始宮送上感謝狀及卡片，感謝廟方11年來無私的資助。（記者李文德攝）

雲林縣林內鄉原始宮11年前起補助民生國小營養午餐，讓學童可以從入學到畢業都免負擔餐費，多年來累計善款超過180萬元，由於下學年度起，雲林縣府將執行國中小學營養午餐免費。校方為感謝廟方長年來補助「已完成階段性任務」，今（4）日師生到宮廟致贈感謝卡表達謝意。廟方表示，會持續支應校務所需，對學生關心不會中斷。

雲林縣內目前有台西、麥寮、東勢、褒忠鄉國中小和林內民生國小、虎尾惠來國小等共25所國中小有免費營養午餐讓學童享用，雲林縣府今年1月時宣布，全縣營養午餐免費政策將從下學年度開始實施。長達11年的民生國小免費營養午餐，都是由原始宮負責支應，如今也宣告「階段性任務」已完成。

今由學校總務主任毛玲珍、家長會長蔡秋貴帶領學生一起前往宮廟致謝，並送感謝狀及學生親手繪製的感謝卡，卡片中寫滿「謝謝原始宮長期資助免費午餐」、「這份愛心會永遠留在心中」，字字句句充滿真切情感。

原始宮宮主曾義成表示，建廟18年長期關注當地弱勢及邊緣戶，而自己的3名子女也都是民生國小校友，多年來學校對於孩子的教育不遺餘力，因此希望用自己微薄的力量幫助學校，因此11年前開始，資助學校免費營養午餐，每學期大約10萬元左右，孩子有飯吃就能無罣礙讀書，而這份善心也感動信徒方景湘，去年捐給林內國中51萬元，作為支持學校射箭跟空氣槍社團相關設備費用。

毛玲珍表示，民生國小位於林內鄉偏鄉，多數學童來自於農家，以往每個月800元的午餐費用，對部分家長而言負擔不小，原始宮長期贊助不僅補足資源落差，也讓孩子在飽足中安心求學；曾義成表示，雖然是小廟，未來仍會持續支持校務運作，若有需求會表達關懷不會因此中斷。

林內民生國小11年來透過原始宮資助，享用免費營養午餐。（圖由校方提供）

