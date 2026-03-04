為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新竹縣文化局「綻光30」 文化聚場+客家美饌慶創局30年

    2026/03/04 16:59 記者黃美珠／新竹報導
    客家八音大匯演拉開今天竹縣文化局「綻光30」的慶祝盛會。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府文化局創局30年，今天（4日）舉行「綻光30」文化聚場暨藝文人士餐敘活動慶祝，邀請歷任縣長、文化局長回娘家，跟藝文人士團聚品嘗專屬特色料理餐盒。文化局各館舍週六日有多樣創意導覽體驗、集章闖關及藝文表演，園區內有文創市集、手作體驗跟街頭藝人演出，文化廣場「綻光30」TEA TIME派對邀請了宇宙人、怕胖團、同根生樂團、公館青少年及FOCASA馬戲團等團隊接力演出。

    「綻光30」創意客家料理餐盒由峨眉子弟、國宴主廚邱寶郎設計。他說，他在傳統客家風味下融合現代飲食風格，設計「客家腐乳肉」等6道精緻美食，結合新竹在地食材來打造，跟主廚李昇紘一起製作了500份供與會貴賓品嘗。

    文化局長朱淑敏說，「綻光30」文化聚場活動由田屋北管八音團、新竹北埔八音團攜手福龍國小與富光國中，帶來熱鬧的「八音堵班慶30」客家八音匯演揭開序幕，後續有新竹縣武術舞獅協會與東海國小共演的「HAKKA獅鬧棚迎貴客」、光明國小與築夢舞集的「魅麗竹縣」、桃山國小與金曲歌手謝宇威的客家和原民美聲饗宴接力演出，金曲獎客家樂團黃子軒與山平快則是壓軸登場。

    活動中也表揚在文化局服務滿30年、長期熱心奉獻的同仁與志工，由縣長楊文科頒發感謝狀，歷任局長頒贈由工藝家曾定榆與學生共同製作的「木藝筆」以為紀念。

    慶祝新竹縣政府文化局創立30周年，文化局今天廣邀藝文界人士，用創意料理餐盒跟眾人一起慶賀。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府文化局「綻光30」藝文人士餐敘，邀請國宴主廚邱寶郎設計6道精緻創新客家料理。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科跟夫人甘秀美手捧國宴主廚邱寶郎設計的6道創意客家料理，邀請藝文人士共慶文化局30年局慶。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府文化局走過30個年頭，頒獎感謝一路相陪的同仁和志工。（記者黃美珠攝）

