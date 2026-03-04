玫瑰墓樂團走進北園國中 搖滾樂闡述生命故事感動師生

玫瑰墓樂團團長蘇世揚醫師用搖滾樂闡述生命故事。（記者林宜樟攝）

嘉義市桃城獅子會長期關注青少年生命教育，今天邀請玫瑰墓樂團到北園國中舉辦以搖滾創作音樂融合演講的生命教育公益講座「音愛生命—有生命的搖滾音樂會」，將生離死別、癌友奮鬥等故事，用熱血的搖滾樂呈現，宣導生命教育、反毒、反霸凌、抗癌等議題，引導學生正向看待挫折、珍惜生命價值。

玫瑰墓樂團團長蘇世揚醫師長期推動生命教育，已在各地演出500多場公益音樂會，他與團員將臨床經驗與真實的人生故事與體悟融入音樂，讓學生在感動中產生共鳴，重新看見自己的價值，用生命寫每一首歌，用音樂來說生命故事，從生命健康、事業金錢、情感家庭及夢想志趣4大議題闡述生命教育，曾獲得教育部社會教育貢獻獎及全國好人好事八德獎。

桃城獅子會會長陳艾怜、北園國中校長謝宜岑、市議員陳家平、市府社會處科長黃珮涵、民雄薪傳二手書店創辦人黃金山等陪伴學生聆聽音樂會；謝宜岑說，蘇世揚醫師將他臨床第一線見證的生離死別、生命故事轉化為一首首動人的創作，讓各地聽眾從音樂、文字及影像感受到生命力量，從動人旋律中讓處於自我認同階段的國中學子看見生命的力量。

桃城獅子會表示，青少年時期是價值觀形成的關鍵期，感謝嘉女獅子會、玉山獅子會、吳鳳獅子會、新港獅子會、阿里山獅子會、朴子獅子會、真誠獅子會、真善美獅子會、北回獅子會、蕙蘭獅子會、嘉泰獅子會、益華獅子會、嘉大獅子會及嘉中獅子會共同支持，希望生命教育的種子在校園裡發芽，茁壯成支撐孩子一生的正面力量。

玫瑰墓樂團用搖滾樂及精彩的簡報內容，讓在場師生、來賓感受到生命力量。（記者林宜樟攝）

北園國中感謝獅子會支持青少年生命教育。（記者林宜樟攝）

