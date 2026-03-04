桃園女性勞動參與率 連3年居六都之冠

桃園市女性勞參率、生育率都居六都之冠，市府持續完善托育措施及就業促進計畫，讓女性不需要在職場成就與家庭育兒之間2選1。（資料照，桃市府提供）

桃園市總人口數女性佔50.8％，女性勞動參與率連續3年六都第1，也高於全國平均，生育率雖受少子化衝擊，依然穩坐六都之冠。

桃市府婦幼局及勞動局今（4）日於市政會議專題報告指出，2023年桃園市女性勞動參與率54.51%、2024年54.83%、去年55.49%，連續3年高於全國平均的51.82%、51.96%、52.12%，也是六都第1，分析女性就業現況，在甫投入職場、育兒及中高齡時期，會面臨各種不同的問題，包括職場歧視、托育、工作與家庭平衡、職場接受度低等，桃園市持續推動友善育兒職場環境、女性就業促進措施及婦女培力等計畫，並採跨局處、跨區域合作，提高女性勞動參與率。

請繼續往下閱讀...

婦幼局、勞動局舉例，桃園市100人以上事業單位設置哺（集）乳室比例已達98%以上，托兒設施設置率更達99%以上，這項指標直接反映在女性的就業意願上，桃園女性勞參率長期領先，說明了桃園的職場文化正趨向「育兒友善」，而非將育兒視為勞動力負擔；此外，也推動「一區一重點」精準女性培力，讓不同地區的女性都能找到發揮空間，例如復興區「復興104」計畫，借鏡人力銀行概念，盤點可合作的產業，並提供彈性工時工作機會，協助女性兼顧工作與家庭照顧需求，同時促進在地女性與產業對接。

市長張善政表示，桃園市女性勞動力參與率、生育率皆是六都第1，雙冠成績單證明桃園的婦幼政策具有成效，透過強化企業育兒友善環境，讓桃園的女性不需要在職場成就與家庭育兒之間2選1，能安心在職場發光發熱。

張善政也強調，友善職場環境與完善托育體系，是讓年輕家庭能安心生養的關鍵，從桃園的經驗來看，全市近100% 的企業托兒設施與哺集乳室設置，搭配完整的婦幼福利政策，才能形成系統性減壓，給予父母完整的生養支持鏈，是桃園能夠蟬聯六都雙冠的關鍵原因。

副市長蘇俊賓指出，桃園女性勞動力參與率，去年下半年達55.76%，是家庭重要經濟支柱，但每日平均仍花4.2小時從事家務，約為男性3倍，顯示照顧責任分配失衡，如能透過跨局處合作提升男性家庭參與，將可減輕女性身心負擔、促進職場與家庭平衡，也能避免父職角色邊緣化，強化家庭情感連結。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法