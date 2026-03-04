台中漢神洲際購物廣場二次徵才 釋上百職缺

台中市勞工局針對漢神洲際（見圖）進駐廠商啟動二次招募。（圖由漢神洲際購物廣場提供）

台中漢神洲際購物廣場傳將於4月10日試營運，集團證實「清明連假後開幕」，力拚母親節檔期，繼過年前2月7日首度徵才後，3月6日將在北屯區公所辦理二次徵才，台中市勞工局長林淑媛說，首場聯合徵才大獲好評，多家精品、餐飲品牌求才若渴，火速籌辦「漢神洲際二次徵才」專案。

台中漢神洲際購物廣場斥資百億新建，集團證實「力拚清明連假後開幕」，賣場坐落北屯洲際棒球場旁，北屯區人口超過31萬7千人，躍居台中人口最多行政區，漢神搶攻母親節檔期、超過5百家品牌進駐，被視為中台灣最受矚目商業開發案。

勞工局將於3月6日上午9時半，在北屯區公所舉辦「富市台中．就業成功」聯合徵才，特別針對「漢神洲際購物廣場」進駐廠商啟動二次招募，結合國際婦女節釋出屋馬、日商樂比亞、乾杯、漢來美食等14家企業，提供超過4百個職缺。

林淑媛強調，會場釋出台灣山崎、東客麵包與全家國際餐飲的「門市銷售」等彈性工時職缺，職缺薪資最高為3萬7千元，整體職缺平均薪資超過3萬5千元，日商樂比亞（LOPIA）一口氣釋出140職缺，屋馬餐飲釋出34個名額。

