食品擬標紅黃綠燈號 高糖高鹽一眼看懂

國健署長沈靜芬今天在參加世界肥胖日宣導活動後表示，國健署和食藥署規劃在食品包裝上推動「紅黃綠燈」標示。（記者羅碧攝）

為協助民眾更容易辨識食品營養資訊，國民健康署正研議在食品外包裝推動「紅黃綠標示」。國民健康署長沈靜芬表示，國健署近期已完成相關專家會議，對於糖與鹽紅、黃、綠標示的界定標準已有共識，後續仍須由衛生福利部食品藥物管理署與食品業者溝通，初期可能採宣導與鼓勵方式推動，希望讓民眾在選購食品時能更清楚掌握營養資訊。

沈靜芬表示，國健署目前正推動新版「國民飲食指南」，相關草案已於2天前完成預告，後續將蒐集各界意見，並召開專家會議討論，待完成定案後再正式公告。

她指出，飲食習慣與健康息息相關，民眾對於如何安排飲食常有不同想法，因此政府也希望提供更多工具協助民眾進行健康管理。國健署今年將配合「健康幣」機制推出「Health Go」App，除了可記錄身體活動與健康幣兌換外，也能記錄飲食內容並計算熱量，並協助民眾檢視飲食是否符合「我的餐盤」原則。

沈靜芬表示，「我的餐盤」是目前推廣的重要飲食原則，強調蔬果、全穀雜糧與蛋白質等食物比例，讓民眾在日常飲食中更容易掌握均衡原則。若民眾沒有時間詳細記錄飲食，也可掌握幾個基本方向，例如避免含糖飲料、盡量選擇原型食物。

她指出，加工食品在製作過程中往往會添加較多糖、油與鹽，民眾若無法辨識食物成分，可能在不知不覺中攝取過多熱量。因此，政府希望透過更簡單的標示方式，協助民眾在購買食品時能快速判斷產品營養資訊。

沈靜芬表示，目前研議中的食品外包裝紅黃綠標示（Front-of-Pack，FOP），是希望在食品包裝上以顏色區分糖與鹽含量高低，讓民眾一眼即可辨識食品營養狀況。她指出，相關紅、黃、綠標示的界定標準已在專家會議中達成共識並完成排版，未來仍需與食品業者進一步溝通。

沈靜芬表示，初期推動可能會有宣導期與鼓勵期，希望透過資訊揭露與業界合作，讓食品業者逐步調整產品標示，協助民眾在日常生活中做出更健康的飲食選擇。

