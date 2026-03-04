墨香傳愛11載！基隆「采青團隊」春聯義賣近40萬創新高 全捐遺孤

青田書學會指導老師書法家張明萊（右2）、會長許素涵（左1）及采慧珠寶銀樓負責人翁女士（左2）及總幹事盧四郎老師（左1）共同代表采青團隊捐贈遺孤認養金，基隆市榮服處處長方正代表受贈（記者林嘉東翻攝）

由基隆市青田書學會與采慧珠寶銀樓共同組成的「采青團隊」，今年邁入第11年的春聯義賣活動圓滿落幕，在基隆鄉親的熱情支持下，今年義賣所得高達近40萬元，寫下新高紀錄。「采青團隊」昨晚將這筆善款全數捐贈給基隆市榮民服務處，轉作認養金，為失依的榮民遺孤孩子們撐起堅實的後盾。

「采青團隊」的春聯義賣已成為基隆仁愛市場一帶的年度盛事。今年活動自2月7日起連續展開11天，現場由青田書學會創會會長張明萊帶領29位書法老師親自揮毫，吸引民眾駐足認購。

請繼續往下閱讀...

采慧珠寶銀樓負責人翁女士出錢出力，不僅無償提供位於仁四路黃金的店面騎樓作為活動場地，更貼心準備餐點，讓辛苦揮毫的老師與41位輪班協助的榮欣志工在寒冬中感受到家一般的溫暖。

張明萊表示，學會承襲于右任大師一脈的書法精神，除了推廣書法藝術，更希望透過揮毫與大眾結善緣。他感性地說，因為有「善」的引領，才能讓這份義舉堅持 11 年不間斷，讓書法文化與社會公益緊密結合。

基隆市榮服處處長方正昨晚在感恩餐會上，代表受贈並頒發感謝狀。方正表示，這筆近40萬元的善款是榮民遺孤認養金的核心來源，更是凝聚社會愛心的重要橋樑。他特別感謝「采青團隊」多年來的無私奉獻，並贈送象徵慈悲的特製紀念瓷杯，期許這份結合「藝術才華」與「慈善胸懷」的精神，能如墨香般在基隆長久延續。

方正強調，每一分民眾購買春聯的愛心，都將轉化為孩子們成長路上最溫暖的陪伴。這場由民間團體、在地店家與政府機關3方合作的公益模式，成為基隆最具人文溫度的典範。

基隆市榮服處處長方正（第一排左3）與「采青團隊」合影。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法