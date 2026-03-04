台灣命運寫照！「尚勇春聯」遭撕碎扔地 天使鄰居暖心一幕逼哭網

「台灣尚勇」春聯遭惡意破壞後，鄰居好心修復並附上「手賤撕春聯會衰一年」的警告紙條。（本報合成，擷取自@vicky.tsai/Threads）

農曆新年期間，家家戶戶貼春聯迎接喜氣，沒想到象徵台灣精神的春聯竟成為特定人士的眼中釘。有民眾春節出國回來，發現自家門口的「台灣尚勇」春聯竟遭撕碎，卻被「天使鄰居」不僅主動將碎片拼貼復原，還附上紙條警告破壞者，引發網路熱議。

一名網友4日在Threads發文表示，這波經典賽大家都在挺台灣了，沒想到過年出國回來卻發現，家門口貼的「台灣尚勇」春聯竟被撕成碎片，「真是沒水準鄰居」。不過，幸好有其他可愛的鄰居幫忙把碎片一片片撿起來，用膠帶重新拼貼回原位，並在旁邊附上小紙條警告破壞者：「手賤撕春聯衰一年」。面對網友熱心詢問是否需要全新春聯，原PO則婉拒表示「我還有春聯，不用寄給我喔，感恩。這張撕爛修補的春聯太有故事了，倒是在想那還有需要替換嗎」。

這張充滿修補痕跡、甚至顯得有些「破爛」的春聯曝光後，意外引發網友共鳴，紛紛感性留言「這張春聯根本是台灣人遇到國民黨之後的命運寫照」、「雖然破破爛爛的還是要堅持到底」、「台灣遇到國民黨變得破破爛爛，但努力屹立不搖，完全是這幅春聯的意涵」、「突然覺得這張春聯好感人，它承載的善意比惡意更強大，天使鄰居真的人好好」。

更讓網友驚訝的是，這位「天使鄰居」竟現身留言區回應，「哇！好驚喜看到這個貼文！我是那個把春聯貼回去的鄰居，那時候看到家裡樓下有人貼台灣尚勇春聯，覺得被祝福了，結果某天回家看到它被撕破在地上，覺得太不爽了，也不希望貼的鄰居覺得沒有人相挺，所以買了膠帶把它重新貼上，並附上吉祥話，祝福那個手賤的人」。

這位鄰居還透露自己正準備飛往日本觀看經典賽，豪氣留言讓網友直呼：「你好棒！就像告訴手很壞的人，我們是不會服輸的！」、「雖然它被撕破皺皺巴巴的，但因為妳的支持，它現在名副其實的『尚勇』了」、「儘管這世界破破爛爛，總有人願意縫縫補補。」

