羅東羅莊櫻花步道花況大爆發 台灣山櫻、八重櫻、墨染櫻接力綻放

羅東鎮羅莊櫻花步道花況大爆發，沿線櫻花接力綻放，美不勝收。（圖由羅東鎮公所提供）

宜蘭縣羅東鎮羅莊櫻花步道再度迎來浪漫櫻花季，台灣山櫻、八重櫻正在盛開，接續由典雅的墨染櫻接力綻放，成為春季出遊及拍照打卡好去處。

羅莊櫻花步道位在羅東近郊，總長約2.2公里，沿途種植台灣山櫻、八重櫻、香櫻、墨染櫻共1000多株，被譽為宜蘭平地賞櫻祕境，每年農曆年後常吸引大批遊客朝聖。羅東鎮公所今天（4日）舉辦「春日粉紅限定，2026羅莊櫻花步道浪漫綻放」記者會，為一年一度櫻花季揭開序幕。

請繼續往下閱讀...

羅莊櫻花步道的台灣山櫻花與八重櫻花況大爆發，墨染櫻目前也開3成，今年花季期間，羅東鎮公所安排導覽解說服務，本月7日到29日的週六及週日上午9點到11點、下午2點到4點，由羅東鎮文化廊道導覽志工隊派員解說，分享羅莊在地故事與歷史人文，開放免費參加，可在羅莊櫻花步道三路橋口現場報名，雨天改在羅東鎮羅莊二街190號，參加者有機會獲贈限量櫻花小物。

羅東鎮長吳秋齡提醒賞花遊客切勿觸摸櫻花，共同維護環境清潔，當地羅莊慈安寺提供停車位及公廁給大家使用，遊覽車如有臨時停車需求，可電洽羅莊慈安寺，聯絡電話：03-9505986。

羅莊櫻花步道停車及公廁資訊。（圖由羅東鎮公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法