    首頁 > 生活

    15.4米巨鯨漂進花蓮定置網！罕見大型鯨現蹤 專家解剖查死因

    2026/03/04 15:30 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮外海今天發現一隻死亡鯨魚，經專家依外觀特徵初步研判，可能是鬚鯨科的長須鯨或大村鯨。（民眾提供）

    花蓮外海今天發現一隻死亡鯨魚，經專家依外觀特徵初步研判，可能是鬚鯨科的長須鯨或大村鯨。（民眾提供）

    花蓮縣秀林鄉崇德外海定置漁場，今（4）日上午驚見一頭長達15.4公尺的巨型鬚鯨遺體漂入漁網內！崇德業者在收網時發現異狀，隨即通報海洋保育署及縣府農業處到場協助。初步研判，該鯨魚疑似已死亡多日，因外觀嚴重膨脹且有脫落腐敗現象，物種可能為罕見的長鬚鯨或大村鯨，目前已由相關單位協力拖回崇德泊地，預計明日進行解剖以釐清死因。

    「捕魚20多年，也是第一次遇到！」通報的定置漁網業者指出，今日上午9點多出海巡視準備收網時，赫然發現漁網內浮著巨大的鯨魚遺體，隨即回報相關單位。海巡、岸巡及縣府農業處人員接獲消息後迅速到場，先由漁船把鯨魚遺體緩慢拖靠近岸邊，再利用纜繩捆綁，配合大型推土機強大的牽引力，耗費一番功夫才將這具「海上巨無霸」順利拖上岸安置。

    縣府農業處與專家現場觀測，這頭大型鬚鯨體長達15.4公尺，外觀皮膚已有明顯腐爛現象，難以第一時間確定精確物種。拖行上岸過程中，鯨魚因內部氣體嚴重膨脹，肚子在岸邊出現「洩氣」反應，大量血水與氣體噴湧而出。海保署專家初步從喉腹摺特徵研判，可能是長鬚鯨或大村鯨，疑似在海中死亡數日後才隨洋流漂入漁網。

    海保署強調，長度超過15公尺的大型鬚鯨在花蓮外海極為罕見，具備高度科學研究價值，已將此案列為指定採樣物種。目前現場已由岸巡人員拉起警戒線戒護，後續將交由中華鯨豚協會與專家進行解剖研究。縣府農業處也呼籲民眾，由於鯨豚遺體易產生大量腐敗氣體，請民眾切勿好奇靠近圍觀，以確保現場作業順利與公共安全。

