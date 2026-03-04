全班幾乎不參加！高中畢旅「4天3夜收7950元」 行程轟動上班族

學生時代的「畢業旅行」，一直是許多人津津樂道的青春回憶與網路熱門話題。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

學生時代的「畢業旅行」，一直是許多人津津樂道的青春回憶與網路熱門話題。近來一名台北市高中生PO文抱怨，指校方安排4天3夜、每人收費7950元的畢業旅行，被多數學生反應「行程不佳」，他所在的班級更是無人報名參加，貼文曝光後，校方安排行程意外吸引大批上班族關注，甚至紛紛留下「社會人士可報名嗎？」等言論。

據悉，該名高中生2日在Threads分享一張通知單照片，內容顯示北市某間私立高中安排的畢業旅行，活動定於4月21日至24日，4天3夜共收費7950元，包括車資、過路費、保險與門票餐費。原PO坦言，這是他就讀高中的畢業旅行通知單，然而他與其他同學看完校方安排的行程後，皆感到大失所望，「畢旅行程又爛又貴，全班幾乎不參加。」

實際檢視通知單描述的行程，首日上午抵達高雄後，先是安排學生在高雄市區城市探索自由行、午餐自理，再入住義大天悅飯店與吃晚餐；第2日吃完飯店早餐後，再前往高雄義大世界遊玩，午餐吃丹丹漢堡，小灣沙灘活動，接著南下墾丁入住福華飯店，再去逛墾丁大街；第3天參訪靜宜大學並入住麗寶福容飯店，後續安排到麗寶龍鳳廣場，並舉行青春晚會；最後一日於麗寶樂園活動，午餐提供個人披薩套餐，下午回程台北。

該文曝光後，一票社會人士直言這趟畢旅的收價「很佛心」，「超便宜的，都住那麼好的飯店耶」、「出社會之後就會發現，那3間飯店住3天就超過7950了」、「這趟看起來旅行社沒賺多少；薄利多銷，賺的是貴校夠多人」、「這行程如果自己安排交通、住宿、門票有超過1萬，是我的話會參加，光遊覽車3天2夜就快要4萬了！這是4天欸」、「現在小朋友什麼都不行，出張嘴最行，4天3夜含飯店、樂園、遊覽車，7000多算很便宜了，不去就不去，你以為學校想帶一群聽不懂人話的小孩出去玩喔？」。

也有網友留言緩頰，並列出行程的部分缺點，「我是覺得不貴，但都在坐車，行程排得不好」、「畢業旅行為什麼還要參觀靜宜大學，感覺像附上招生宣傳行程」、「光遊覽車就不知道要坐多久了，搞不好有20個小時，這行程真的是蠻浪費時間的」、「其實可以縮成3天，第1天根本沒什麼活動，城市探索就是走走看看吧，可以跟第3天行程合併」。另有一些網友直接笑說，「這種團費可以讓社會人士報名嗎？」。

