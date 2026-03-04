為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    煙花3月天象迷人 行星合、黃道光接力登場

    2026/03/04 15:27 記者甘孟霖／台北報導
    春分的黃道光。（圖由台北天文館提供）

    春分的黃道光。（圖由台北天文館提供）

    台北市立天文館預告，3月春季星空將有多項觀賞焦點，包括3月9日金星合土星、3月20日春分前後限定的黃道光，以及3月23日月球接近昴宿星團等天象，這3項天象各具特色，非常適合民眾於晴朗夜晚抬頭觀賞。

    台北天文館指出，9日6時11分發生的「金星合土星」是2顆明亮行星相近至約1度的天象，不過此時2星尚未升起，建議可在當日或前日傍晚，暮光漸暗時，朝西方低空觀察，肉眼即可看見亮度約-3.9等的金星與1.0等的土星相互接近，用雙筒望遠鏡觀察更為清楚。

    今年「春分」發生在20日22時46分，當日太陽直射地球赤道，全球晝夜幾乎等長。在春分前後數週，有機會於無光害地區日落後2至3小時，在西方天空觀察到呈淡白色三角錐狀，自地平線向上延伸的黃道光，底部最寬可達約40度，高度更可近70度。

    天文館解釋，黃道光是太陽系中分布於黃道面的塵埃散射陽光所形成，春季時因黃道面與地平線夾角較大，觀察條件相對有利，是全年最適合觀察黃道光的時段之一。

    23日天黑後至21時許，月球與金牛座的昴宿星團將同時出現於西方夜空，兩者相距僅約1度，初五的彎月亮度不會完全掩蓋約1.6等的昴宿星團，恰好與這個最美麗、易見的星團共構特殊的美景，可搭配雙筒望遠鏡觀察星團中簇集的星點。

    天文館提醒，觀賞天象時應選擇視野開闊、光害較少的地點；尤其是觀察黃道光，遠離都市的山區是較佳選擇。

    3/9金星合土星。（圖由台北天文館提供）

    3/9金星合土星。（圖由台北天文館提供）

    3/23月球近卯宿星團。（圖由台北天文館提供）

    3/23月球近卯宿星團。（圖由台北天文館提供）

