    生活

    手刀要快！電動機車補助又來了 竹市最高補助5萬500元

    2026/03/04 15:27 記者洪美秀／新竹報導
    手刀要快的電動機車補助又來了！新竹市最高補助達5萬500元，民眾要把握機會。（記者洪美秀攝）

    手刀要快的電動機車補助又來了！新竹市最高補助達5萬500元，民眾要把握機會。（記者洪美秀攝）

    手刀要快的電動機車補助又來了！新竹市最高補助5萬500元。竹市環保局表示，今年持續推動汰舊換購電動機車加碼補助政策，且將再投入520萬元擴大補助措施。包括納入全面補助充電費用及汰換四行程機車不限車齡補助，一般民眾最高可領2萬9500元，中低收入戶最高達5萬500元，期提高淘汰高污染車輛速度，推動低碳運輸目標。

    今年竹市持續與中央合辦燃油機車汰舊換購電動機車補助，且升級補助內容，一般民眾汰換二行程機車及車齡25年以上四行程機車最高除可領2萬7500元，另加充電費用2000元，合計2萬9500元。另今年針對「汰換四行程機車不限車齡補助」，最高除可領2萬2500元，另加充電費用2000元，合計2萬4500元；中低收入戶除最高補助4萬2500元，另加充電費用8000元，合計5萬500元。

    市府統計，竹市機車總數約29萬輛，雖然電動機車占比在非六都城市中名列前茅，但仍有成長空間。這幾年竹市透過汰舊換新補助及稽查管制，車齡25年以上燃油機車數剩餘1萬2203輛、僅占竹市機車總數4.2%。設籍登記竹市的電動機車從104年的922輛，增至114年12月的1萬7029輛，成長18.5倍，占竹市機車總數5.8%。

    環保局說明，114年底前設籍竹市的民眾，淘汰燃油機車並換購電動機車，每輛皆可獲得中央及市府加碼補助。補助對象分為一般民眾、中低收入戶，依淘汰燃油機車之「二行程、四行程」類型、機車車齡，搭配換購電動機車之「小型輕型、輕型、重型」三大類型，補助期限可追溯到今年1月1日，可電洽03-536-8920分機2014、2002。

    手刀要快的電動機車補助又來了！新竹市最高補助達5萬500元，民眾要把握機會。（記者洪美秀攝）

    手刀要快的電動機車補助又來了！新竹市最高補助達5萬500元，民眾要把握機會。（記者洪美秀攝）

    手刀要快的電動機車補助又來了！新竹市最高補助達5萬500元，民眾要把握機會。（記者洪美秀攝）

    手刀要快的電動機車補助又來了！新竹市最高補助達5萬500元，民眾要把握機會。（記者洪美秀攝）

