為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄義大遊樂世界奪觀光金獎 將逐步轉型

    2026/03/04 15:16 記者洪臣宏／高雄報導
    義大世界獲台灣觀光金獎特優，總經理王香完（左）代表領獎。圖（中）為高市觀光局長高閔琳。 （記者洪臣宏攝）

    義大世界獲台灣觀光金獎特優，總經理王香完（左）代表領獎。圖（中）為高市觀光局長高閔琳。 （記者洪臣宏攝）

    交通部觀光署公布第3屆「台灣觀光金獎」得獎名單，高雄義大遊樂世界獲「觀光遊樂業督導考核競賽」特優；義大開發組長林雅蓮組長獲觀光遊樂業從業人員基層人員獎，雙喜臨門。

    義大世界表示，義大遊樂世界入園人次長年位居全台主題樂園第一，蟬聯9年督導考核特優，持續鞏固其在台灣主題樂園產業中的指標地位。

    義大世界指出，根據高市府統計，隨著仁武產業園區擴張、台積電於楠梓設廠、橋頭科學園區效應，北高雄產業聚落逐步成形，仁武、楠梓、橋頭與左營等四區名列人口持續成長的前五大行政區之列，在高雄產業與人口結構轉變下，義大世界從「假日旅遊目的地」角色，逐步轉型為「生活型場域＋企業合作平台」，帶動購物、餐飲、住宿與樂園的交叉消費。

    義大遊樂世界推出「女王節SP」專案，3月7日至8日女生入園門票優惠價388元，另外，隨著南部產業發展與人口移動增加，許多北部民眾選擇到南部工作生活，活動除女性專屬優惠外，3月7日至29日再加碼推出「北部人南漂」專屬門票588元活動，凡戶籍地址為台北市、新北市、基隆市、桃園市，或身分證字母為A、F、C、H、O、J者，即可享優惠價入園。

    義大遊樂世界打造沉浸式體驗，遊樂體驗再升級。（義大世界提供）

    義大遊樂世界打造沉浸式體驗，遊樂體驗再升級。（義大世界提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播