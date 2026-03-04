高雄義大遊樂世界奪觀光金獎 將逐步轉型

義大世界獲台灣觀光金獎特優，總經理王香完（左）代表領獎。圖（中）為高市觀光局長高閔琳。 （記者洪臣宏攝）

交通部觀光署公布第3屆「台灣觀光金獎」得獎名單，高雄義大遊樂世界獲「觀光遊樂業督導考核競賽」特優；義大開發組長林雅蓮組長獲觀光遊樂業從業人員基層人員獎，雙喜臨門。

義大世界表示，義大遊樂世界入園人次長年位居全台主題樂園第一，蟬聯9年督導考核特優，持續鞏固其在台灣主題樂園產業中的指標地位。

請繼續往下閱讀...

義大世界指出，根據高市府統計，隨著仁武產業園區擴張、台積電於楠梓設廠、橋頭科學園區效應，北高雄產業聚落逐步成形，仁武、楠梓、橋頭與左營等四區名列人口持續成長的前五大行政區之列，在高雄產業與人口結構轉變下，義大世界從「假日旅遊目的地」角色，逐步轉型為「生活型場域＋企業合作平台」，帶動購物、餐飲、住宿與樂園的交叉消費。

義大遊樂世界推出「女王節SP」專案，3月7日至8日女生入園門票優惠價388元，另外，隨著南部產業發展與人口移動增加，許多北部民眾選擇到南部工作生活，活動除女性專屬優惠外，3月7日至29日再加碼推出「北部人南漂」專屬門票588元活動，凡戶籍地址為台北市、新北市、基隆市、桃園市，或身分證字母為A、F、C、H、O、J者，即可享優惠價入園。

義大遊樂世界打造沉浸式體驗，遊樂體驗再升級。（義大世界提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法