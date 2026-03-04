TPASS補助恐斷炊 基市府：可撐到6月初

中央政府總預算審查卡關，影響所及TPASS通勤月票補助款尚未撥補；讓10萬通勤族擔心。（記者俞肇福攝）

受到115年中央政府總預算遲遲未付委審查，基北北桃TPASS通勤月票補助款尚未撥補，基隆市議會憂心影響基隆10萬通勤族權益，要求市政府保障市民權益不中斷；基隆市交通處長陳耀川今天（4日）受訪時說，台北悠遊卡帳戶管理中心年初統計結餘款，至少能撐到6月初，基隆市政府115年編列2.54億元追加預算代墊，中央撥付後再收支對列，確保通勤無虞。

民進黨籍基隆市議員張之豪、張顥瀚、鄭文婷指出，中央總預算到現在尚未完成審查，基隆市預算編列8500萬元支應補貼，恐怕連3個月都撐不過，補助有中斷風險，基隆市政府應有具體財務因應，綠營議員呼籲基隆市長謝國樑協助勸說立院，勿將預算當成政治籌碼，以免影響通勤權益。

陳耀川說，基北北桃通勤月票不會中斷，因為所有經費都集中台北悠遊卡帳戶（大水庫）管理，今年初精算，現有自籌款、中央結餘及票卡收入，結算至少可以撐到5月底、6月初沒問題。至於，6月以後，將持續關心中央總補助進度，今年預估會成長，基市要3億元，去年編列8500萬元，5月預編2.54億追加，希望議會能支持重要公共運輸政策，市民權益不受損。主計處也說明，115年追加預算將以收支對列預編，支應下半年費用。

謝國樑說，就算中央這筆錢憑空消失，不管如何也要設法補起來，基隆10萬通勤權益不受影響，絕不能斷，所以追加預算預編。

基隆市議長童子瑋結論，市府應確保TPASS不中斷，明確提出可行財源，補助期限及應變機制，保障跨縣市通勤族權益不受影響；市府應積極協調立法院促總預算審議，確保補助穩定發放並向市民說明溝通，避免政策不確定性，造成民眾承擔風險。

基隆市政府交通處長陳耀川說，市府粗估TPASS通勤月票補助支撐到6月，編列追加預算代墊，確保通勤族權益。（記者俞肇福攝）

