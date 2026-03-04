新北居服員送餐無人應門未回報 石崇良：地方應把握與長者接觸點

衛福部長石崇良強調，地方政府在提供長照服務時，要把握住與長者的接觸點，以即時啟動後端資源銜接。（記者林志怡攝）

新北1名居服員今年初為92歲獨居老婦送餐，未與老婦本人碰面就離開，事後才發現老婦已在屋內失去生命跡象，送醫仍不治。衛福部長石崇良強調，送餐同時有關懷與守門的作用，地方政府提供長照服務時，應把握住與長者的接觸點，並啟動資源銜接，衛福部會回頭檢討相關作為。

新北市瑞芳區1名居服員在今年1月27日為92歲獨居老婦送餐時，無人應門卻沒有回報異常，事後才發現老婦已經全身僵硬、倒在門口看不到的位置，無呼吸心跳，緊急送醫仍不治，當地里長痛心批評，長照送餐不是Uber，希望市府加強安危確認功能。

衛福部長石崇良說，長照居家服務中的送餐服務，不只是單純送餐，同時也有關懷與守門的作用，送餐人員應瞭解長者的健康狀況，並確認服務對象有無其他需求，在有需要時協助連結其他社會資源、長照服務等。

針對新北市一案，石崇良承諾，衛福部會回頭檢討，地方政府在提供長照服務時，要把握住與長者的接觸點，以及時啟動後端資源銜接。

此外，石崇良指出，受到少子女化影響，未來會有更多孤老、獨老現象出現，將是長照服務的一大挑戰，雖不見得所有長者都需要長照服務，但仍需要確保長者能保持社會連結，避免長者遭到隔離與孤立。

石崇良說，目前社家署持續執行獨老普查，希望先透過地毯式訪視，聯絡上獨老長者，了解長者自立生活能力並評估需求後，再進一步擬定服務計畫，導入社區照顧、長照3.0等資源，降低孤獨死的風險。

