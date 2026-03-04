南投民宿連假「超賣」擺爛 遊客沒得住竟遭嗆「要告去告」

投訴民眾表示，2月27日連假首日，一家4口入住星月心民宿，當時已是晚間8點，當初透過電話訂房，訂了1400元的4人房，業者說只要提供姓名、電話等資料就完成訂房，不料入住卻爆出超賣，且跟他們一樣受害的遊客至少5組，有些人還已付了訂金，但同樣沒房可住。

請繼續往下閱讀...

當下民宿管家搞失蹤不出面，是有其他受害者去敲每個房間的門才逼管家出來面對，惟對於超賣情況，也只說「先到先住」，並退還訂金、沒有補償，他們不滿揚言提告，竟遭回嗆「要告去告」，最後全家前往清境地區，花了4000元住宿，耗費時間精力又多花錢，旅遊行程全被打亂。

對此，記者致電民宿，接聽人員表示對於「超賣」一事知情，至於為何發生超賣？以及後續是否補償？則稱會交由負責人統一回應。

縣府觀光處表示，該民宿為合法民宿，若民宿超賣房間導致無房可提供已訂房者入住，可歸責業者，除須退還訂金以外，旅客得請求房價金額1倍的損害賠償，若業者是故意的，得請求3倍損害賠償，且旅客若因無法入住產生其他損害，得一併請求賠償。

建議受害民眾可至「行政院消保會消費爭議申訴調解線上申請系統」，線上填單並將訂房與雙方通訊等資料上傳，系統就會分案給縣府，屆時將要求業者限期處理。

