家齊高中啟動《誰是黃欣？》教育計畫 讓歷史在校園活起來

贈書儀式大合照。（家齊高中提供）

國立台南家齊高中今（4）日舉辦《誰是黃欣？》贈書儀式暨「深耕文史尋訪黃欣」教育計畫啟動會，將府城仕紳的歷史記憶帶入校園，讓學生透過閱讀、表演與創作，將文字化為立體的歷史體驗。

啟動儀式由作者吳品瑜老師分享書寫初衷，現場首播《誰是黃欣？》廣播劇精華片段，震撼的聲音感染力立即吸引全場。家齊高中讀劇會的學生則以肢體與聲音演繹歷史片段，將紙本故事轉化為動態藝術展演，展現文字再創作的魅力，活動結合廣播劇錄製、舞蹈創作與影像紀錄，讓學生化身歷史的尋訪者與創作者，親手賦予老故事新生命。

請繼續往下閱讀...

計畫順利啟航，背後離不開黃欣後裔的支持，彭明敏文教基金會董事長楊黃美幸特地南下，與曾孫黃偉傑共同贊助經費22萬元，支持校內文史深耕。楊黃美幸致詞表示，家族精神的延續不只是對先人的思念，更希望透過教育，讓府城仕紳的風骨在青年手中延續。校長陳韻如當場頒發感謝狀，致謝其守護歷史記憶的遠見與善舉。

地景與聲音的歷史轉譯也是活動亮點。台南市孔廟文化基金會執行長葉重利指出，孔廟曾是黃欣重要的學習場域，是理解其生命軌跡與仕紳精神養成的重要空間。負責指導廣播實作的曾文溪廣播電台台長賴嘉仕，也分享學生從青澀語調到能以台語細膩傳達歷史人物情感的感動過程，讓母語與歷史同時活化。

隨著200冊《誰是黃欣？》傳記正式進駐校園，家齊高中將結合文史與藝術資源，透過創作與田野走讀，讓學生親手書寫屬於當代的歷史新篇章，真正實現文字閱讀向全域實踐的跨界可能。

家齊高中讀劇會學生透過肢體與聲音演繹生命片段，將紙本故事轉化為動態的藝術展演。（家齊高中提供）

捐贈儀式，作者吳品瑜老師（左起）、陳韻如校長、黃家後代楊黃美幸、黃偉傑合照。（家齊高中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法