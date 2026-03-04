澎湖望安人元宵節紅包 前進第五站將軍發放

望安最大聚落將軍村，四日發放振興經濟禮金。（望安鄉公所提供）

望安鄉提振地方經濟暨產業發展發放振興經濟禮金，今（4）日起前進第5站-將軍村開始發放，也是望安鄉人口數最密集村里，符合資格設籍將軍總人口數1503人，未領取者仍可在馬公市公所禮堂或各村辦公室領取，截止日為今年4月30日止。

凡自今年1月29日當日設籍於望安鄉民（含當日出生新生兒），每人領取15000元，最早由花嶼先行發放，3月3日元宵節分在東安、西安、中社、水垵活動中心；今日第5站前進將軍活動中心；3月9日下午1時30分-4時30東坪村、西坪村在馬公市公所禮堂；東吉村3月7日起由東吉村長發放。

未在期限內領取民眾，3月10日上午9-下午4時符合發放資格民眾，皆可前往馬公市公所禮堂領取。3月11日後於上班時間向各村辦公處領取，領取截止日為4月30日。由於望安鄉公所今年發放禮金，15000元為澎湖最高，總金額達8000多萬元，望安鄉庫因捐地節稅案，鄉庫有1.9億元，足以支應禮金發放。

由於將軍村是望安鄉最大聚落區，歷屆鄉長及議員大都出身將軍村，今年符合領取資格村民1503人，以15000元計算，總額達22545000，超過全鄉4分之1，因此望安鄉公所也特別派員跨海，由秘書柯福洋領軍，前往一海之隔的將軍村協助發放，望安警分局也調度優勢警力展開護鈔、發鈔作業，確保振興經濟禮金順利發放到民眾手中。

望安鄉公所發放振興經濟禮金，15000元以馬上有錢紅包發放。（望安鄉公所提供）

