台日岡山高校相見歡 岡農手作禮日女學生嗨喊「喔伊細」

日本岡山縣立岡山工業高校師生來台，與姊妹校高雄岡山農工學習交流。（記者蘇福男攝）

高雄岡山農工日本姊妹校岡山縣立岡山工業高校，來台參訪交流，岡山農工今天在歡迎會上送上人手一袋岡農同學手作紀念品，日本岡山高校女同學馬上迫不及待品嘗手工餅乾，直讚「喔伊細」！

高雄岡山舊地名為「阿公店」，日治大正9年（1920）日本政府以阿公店地理環境類似日本岡山，因此將「阿公店」改名「岡山」。

岡山農工與日本岡山高校擁有相同地名與工業學校本質，兩校都有相對應的科別職類，日本岡工高校全校近千人，是岡山縣最大的學校，2023年兩校簽訂MOU締結為姊妹校，2024年10月日本岡工高校10名師生首次來台學習交流，第二批交流生前（2）日下午抵台，入住高雄岡山農工宿舍，今天上午舉辦歡迎會，並帶領日本岡工高校同學製作元宵、包子。

日本岡工高校英語科老師山口貴之表示，上次參訪同學返校後，在學期結業式與全校師生分享所見所聞，此行9名交流生都是女同學，分別就讀建築、化工和室內設計等科別。

岡工高校女同學逸見瑠那（Henmi Runa）受訪表示，此次來台剛好碰上台灣元宵節，連日來走訪高雄、屏東等地燈會活動，對於台灣燈會燈火通明、水舞精彩表演十分驚艷；道廣彩芭（Michihiro Iroha）同學說，想要結交100個台灣朋友，小西里菜（Konishi Rina）則希望品嘗到更多台灣美食。

日本岡山高校女同學品嘗高雄岡山農工同學手工餅乾見面禮，直讚「喔伊細」！ （記者蘇福男攝）

岡山農工食品科師生帶領日本岡工高校同學製作元宵、包子。（岡山農工提供）

