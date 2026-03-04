為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台南虎頭埤竹林烤肉區全新開放 3月底前享早鳥優惠

    2026/03/04 14:48 記者蔡文居／台南報導
    南市虎頭埤風景區「竹林烤肉區」重新對外開放，即日起至3月底止推出早鳥優惠活動。（南市觀旅局提供）

    南市虎頭埤風景區「竹林烤肉區」重新對外開放，即日起至3月底止推出早鳥優惠活動。（南市觀旅局提供）

    台南市新化區虎頭埤風景區「竹林烤肉區」全新升級後正式對外開放，空間設計融入自然意象，打造舒適且富景觀特色的戶外休閒場域，適合親子同遊、好友聚會及團體活動。為慶祝竹林烤肉區重新開放，即日起至3月底止推出早鳥優惠活動。

    南市觀旅局長林國華表示，虎頭埤「竹林烤肉區」重新開放後，凡訂購「歡樂套餐」加贈生蠔500g及棉花糖10顆，「悠活套餐」加贈雞腿排。探索露營區也設有烤肉爐架及臨時衛浴設備，並提供電動遊園車、太陽能遊湖船、腳踏船等設施，以及免費參觀的親子環教生態館。

    南市觀旅局表示，虎頭埤風景區特別於虎月吊橋旁設置愛情主題裝置藝術，展期至3月14日止，提供民眾拍照打卡；另外，「卡比胖拉出沒虎頭埤！新春豚好運」活動至3月8日，完成指定任務可兌換限量小提燈。春遊台南精彩不間斷，歡迎全國民眾把握時節，前來感受虎頭埤自然與觀光魅力。

    觀旅局表示，虎頭埤為台南重要自然觀光據點，結合生態環境推動永續觀光，鼓勵遊客搭乘台灣好行168虎埤老街線前往，輕鬆體驗低碳旅遊。

