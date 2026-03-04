延平郡王祠頭牙禮祀虔敬開行 台南運河百週年巡行再現歷史風華

廟方特別製作象徵百年榮光的傳統繡旗，恭請延平郡王神尊再臨運河巡行。（南市文化局提供）

延平郡王祠前身為開山王廟，主祀開台聖王鄭成功。神像於2017年迎回延平郡王祠永久祀奉，每年農曆正月十六循古禮舉行頭牙禮祀。今年適逢台南運河開通100週年，廟方特別製作象徵百年榮光的傳統繡旗，由文化局長黃雅玲上香恭請延平郡王神尊再臨運河巡行，並主持授旗儀式，象徵百年慶典正式揭開序幕，祈願巡行圓滿、闔境平安。

今（4）日由府城六合境開山王廟管理委員會主任委員王松濤率委監執事人員虔備香花素果前往參拜，共同見證信仰與歷史交織的重要時刻。

王松濤表示，相隔百年再度規劃延平郡王與天上聖母同巡運河，意義非凡。宗教不僅是信仰依歸，更是地方發展與族群情感的核心記憶，祀典大天后宮 已訂於4月11日（農曆2月24日）舉辦運河百年紀念慶典，邀請府城六合境開山王廟共襄盛舉，重現百年前媽祖與延平郡王巡行運河、護佑港市繁榮的歷史場景。更串聯多間與運河發展相關宮廟共同參與，透過宗教儀典連結城市記憶，使信仰文化成為理解運河歷史的重要載體。

黃雅玲指出，開山王廟長年守護延平郡王信仰，對延平郡王祠文化資產價值的延續意義深遠；祀典大天后宮主動號召宮廟團體合辦慶典，也展現民間守護文化的自發力量。

文化局強調，未來將整合市府局處、民間資源與企業協力機制，放大公私協作效益，使宗教慶典兼具文化傳承、城市行銷與產業帶動功，在傳統與創新交會中，讓府城風華隨運河水脈再度啟航，續寫下一個百年。

延平郡王祠今日循古禮舉行頭牙禮祀。（南市文化局提供）

