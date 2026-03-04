為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    力挺北市警局除暴安良 建設公司董座、警友會接力捐贈慰問金

    2026/03/04 14:25 記者王冠仁／台北報導
    聯硯建設公司董事長、新北市警友會首席副理事長吳文福（左）致贈慰問金給台北市警局，局長林炎田（右）代表受贈。（記者王冠仁翻攝）

    近月來，台北市發生重大社會矚目案件，包含1219張文隨機殺人、0208捷運縱火案及0221大安槍擊案等，但經警方不眠不休、鍥而不捨的追捕，這些案件都宣告破獲。聯硯建設公司董事長、新北市警友會首席副理事長吳文福，在昨天就捐贈10萬元慰問金給北市警，台北市警察之友會也在今天頒發40萬元慰問金，力挺警方除暴安良。

    警界指出，聯硯建設公司董事長、新北市警友會首席副理事長吳文福，長期力挺警方執法、多次捐贈慰問金給警界，他有鑑於北市警近來偵破相關矚目案件，勞苦功高，在昨天前往台北市警察局，捐贈10萬元慰問金。

    吳文福長期支持警方，他過去曾捐贈健身器材給宜蘭警三星分局，讓員警能夠維持強健體魄。他有感高雄市員警執行2025高雄跨年及元旦升旗活動的辛苦付出，在去年也曾南下高雄，捐贈30萬元慰問金。

    台北市警友會也在今天前往北市警，針對0208捷運縱火案及0221大安槍擊案頒發40萬元慰問金，讓第一線辦案同仁感受到最實質的鼓勵。

    北市警強調，治安維護是一場沒有終點的接力賽，警方將持續精進，給市民一個安全、安心的居住環境，也再次宣示維護治安的決心。

    台北市警友會今天頒發慰問金給警方，刑事鑑識中心主任李經緯（左起）、台北市刑警大隊長丁靖、台北市警察局長林炎田、台北市警友會理事長謝漢章、台北市警友會理事王阿和、大安分局長劉全原、北投分局長陳義宏出席。（記者王冠仁翻攝）

