    首頁 > 生活

    居服員送餐無人應門未回報、不知9旬嬤已死 里長批評、侯友宜允改善

    2026/03/04 14:25 記者俞肇福／新北報導
    針對居家服務員送餐，沒有進一步確認案主安全，新北市長侯友宜說，未來應該確定落實通報。（圖為新北市政府提供）

    新北市瑞芳區今年1月27日有居服員為92歲獨居阿嬤送餐，無人應門也沒回報，事後才發現阿嬤死亡。里長批長照送餐不是Uber，提案建請市府應落實「確認收受」與「異常通報」機制。新北市長侯友宜當場要求強化督導通報，加強建置緊急救援服務網絡，服務須兼顧生活支持和安危確認，守護獨居長者安全。

    新北市政局昨天（3日）辦瑞芳區行動治理座談，瑞芳區龍山里長陳志強、龍鎮里長林文清和龍安里長柯瑞和3人提案，建請衛生局優化長照送餐服務SOP機制。

    陳志強說，這位阿嬤會到附近公園、廣場趴趴走，以前曾因外出，讓居服員找不到人，他曾告知居服員可代送餐，但1月27日他人不在。

    里長說，長照送餐不能像Uber，把餐點送到以為就沒事，也至少要「看一下」。送餐和陪伴服務性質和時間都不一樣，應該要見到面、講到話。如果沒見到人，急著服務下一個人，餐點可以「掛著」，但要馬上回報，多關心一下。

    新北市衛生局表示，目前作業流程要求居服員送餐時須滿足「送到宅、和案家碰面及確認安危」，這名居服員將餐點託付鄰居，出現「沒有和長輩碰面」、「沒有即時完成異常通報」2點疏失，涉違反長照法第56條第1項，最高處3萬元罰款，若情節重大撤銷居服員證照。

    衛生局指出，未來將加強教育訓練及抽查，讓送餐更細膩且有溫度。

