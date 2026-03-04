台南募集舊鞋救命3/13登場 招募志工送專屬紀念毛巾

台南舊鞋救命活動將於13 日起登場，環保局呼籲民眾踴躍報名擔任志工，讓資源循環變成最溫暖的力量和國際關懷。（南市環保局提供）

台南市環保局將於3月13日至3月15日在曾文市政願景園區舉辦「舊鞋救命－台南募集活動」，號召市民整理家中堪用舊鞋、夏季衣物及A4尺寸以下包包，將愛心送往非洲偏鄉，並招募900名志工，呼籲民眾踴躍報名，讓資源循環變成最溫暖的力量和國際關懷。

南市環保局長許仁澤表示，活動由環保局與舊鞋救命國際基督關懷協會、慈濟慈善事業基金會共同辦理，透過募集堪用物資並海運至非洲偏鄉，減少廢棄物產生，同時實踐國際人道關懷與永續發展目標。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，活動尚未登場，已有住在北台灣的民眾自發性報名參與，也有不少志工自2024年起連續3年投入服務，雖然只是整理一雙雙舊鞋，但想到能幫助遠方孩子免於沙蚤侵害、安心上學，就覺得付出格外有意義，期許有更多跟他們一樣熱情的民眾能共同響應。

此外，有居住新營的民眾分享，前2年參加過募集活動志工服務，今年得知活動改於麻豆曾文市政願景園區舉辦，距離住家更近，十分開心，且能夠親手整理物資，為遠方孩子盡一份心力，是一件既踏實又溫暖的事情。

環保局表示，歡迎民眾踴躍報名擔任志工，協助物資整理、分類及現場引導，報名連結聯合募集活動志工招募，凡參與志工者致贈活動專屬紀念毛巾。

「舊鞋救命－台南募集活動」，號召市民整理家中堪用舊鞋、夏季衣物及A4尺寸以下包包，將愛心送往非洲偏鄉。（南市環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法