台灣鳳梨最快5月下旬輸美 農糧署跨單位確保果實5週不黑心

台灣鳳梨最快5月下旬進軍美國市場。（資料照）

台灣鳳梨最快今年5月下旬就可望輸美，為讓鳳梨可符合輸往美國的檢疫條件，農業部農糧署表示，輸美鳳梨供果園面積目前已達50公頃，農試所嘉義分所則在2023年就展開儲運試驗，可保證輸美的台灣鳳梨在4週船期與1週零售端販售期間都有一定品質不黑心。

美國已於當地時間3日在聯邦公報預告我國鳳梨輸美檢疫條件草案，只要是開英品系占5成以上的品種就可輸美，最快5月下旬台灣鳳梨就可首度進軍美國市場；農糧署組長范國慶表示，未來可輸美的鳳梨品種為金鑽鳳梨與芒果鳳梨，其中金鑽鳳梨為我國鳳梨生產主要品種，占總體產量逾9成，芒果鳳梨因品種較新且有品種權，目前國內栽種總面積約50公頃，目前國內已輔導輸美供果園的栽種面積也約50公頃，品種則是金鑽鳳梨與芒果鳳梨。

為保證鳳梨輸出品質，我國鳳梨作物權威、農試所嘉義分所園藝系主任官青杉表示，該所於2023年起就開始模擬運輸試驗，因美國海運船期至少需時18天，因此模擬整體儲運（包含船期與上架販售）為「4+1週」，經試驗後發現，金鑽鳳梨和芒果鳳梨都是適合輸美的品系，不過芒果鳳梨耐儲運程度比金鑽鳳梨更好，甚至經過4週船期後，鳳梨品質幾乎沒有任何變化。

官青杉表示，金鑽鳳梨主要產季為3到5月，芒果鳳梨的產季則是5月之後，待我國鳳梨可正式輸往美國，也會先行用一批鳳梨走正式海運測試。

美國市場上的鳳梨多來自中南美洲等國，范國慶表示，台灣鳳梨的優勢在於果芯可食用，香氣濃郁又兼果肉細緻，認為仍具有市場優勢，另農糧署也持續獎助農民團體冷鏈與預冷處理等確保果實品質設備，也將提供產地端輸美鳳梨每公斤5元的分級包裝獎勵，另輸美的鳳梨也將全面會有產銷履歷，未來美國當地民眾購買台灣鳳梨，一掃碼就可清楚看到英文溯源說明。

