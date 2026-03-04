宜縣議會秘書「1家3口」失聯！兒子遭通報中輟 縣府報警協尋

宜蘭縣議會9職等秘書51歲黃毓恒，曾任職於警消體系，2019年轉任議會秘書，還攻讀博士，並曾在大學兼任講師，不過過年前後「1家3口」驚傳失聯，震撼宜蘭政界。（資料照）

宜蘭縣議會9職等秘書51歲黃毓恒，「一家3口」驚傳失聯，震撼宜蘭政界，就讀國中的兒子，因未到校上月25日被通報中輟，宜蘭縣政府教育處今天呼籲，希望孩子可以儘快返校正常學習，「受教權重要」，已通報警方等相關單位協尋。

黃毓恒學經歷豐富，擁有博士學歷，更曾在大學兼任講師，博士班時獲邀到韓國首爾參與電機電子工程師學會（IEEE）國際研討會，發表的論文還榮獲大會「最佳論文獎」，媒體爭相報導。

1997年警專畢業分發至宜蘭服務的黃毓恒，從警期間歷練基層警員、偵查佐，刑警資歷多在重案組；後來他繼續深造，通過高考，2014年轉至消防局擔任媒體、府會聯絡人，2019年至宜蘭縣議會服務。

不過，黃毓恒去年因胰臟出現問題、健康欠佳，下半年起請假頻繁，過年後假滿未現身，「1家3口聯繫不上」猶如人間蒸發，直到今天才傳親筆簽名辭呈給助理轉交議會，引發外界議論，兒子也因開學後遲未到校上課，被通報中輟。

宜蘭縣府教育處長陳金奇說，上月22日校方接獲黃父說要幫孩子辦理轉學，但因23日開學未到校，直至25日校方遲遲聯繫不上黃家後通報中輟，隨後依「強迫入學條例」規定通報中輟，並請在地公所、警察局一起協尋，呼籲能讓孩子儘快返校正常學習。

陳金奇說，校方回報黃生學習狀況與行為均無異狀、表現正常，家長在聯繫時並未說明具體轉學理由，目前失聯原因尚不明確。

