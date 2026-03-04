多收500元！韓客質疑西門町店家故意算錯錢 消保官：恐涉詐欺

有韓國旅客在Threads發文控訴，前往西門町購買伴手禮，豈料漢中街十字路口一間紀念品店，購買牛軋餅與巧克力，結帳發現被多收約500元台幣，和店家反映才取回退款。（記者孫唯容攝）

台北西門町在去年位列北市熱門觀光景點首位，吸引國內外旅客到訪，不過有韓國旅客在Threads發文控訴，前往西門町購買伴手禮，豈料漢中街十字路口一間紀念品店，購買牛軋餅與巧克力，結帳發現被多收約500元台幣，和店家反映才取回退款。台北市簡任消保官葉家豪表示，業者應確保商品標示價格與結帳收費正確無誤，假設店家故意算錯並多收金額，恐涉及刑法詐欺罪嫌。

社群平台Threads有網友發文控訴，在西門町漢中街十字路口，購買伴手禮的牛軋餅及巧克力時，結帳時卻發現被多收約500元台幣，仔細檢查發票才發現多了沒購買的茶葉，立即向業者提出質疑，隨後業者火速退款。不過該名網友事後感到「故意坑人」，離開10分鐘後返回要求退款，還沒想到另一名店員大喊並指著牆上寫「不接受退款」標示拒絕。

請繼續往下閱讀...

文章引發網友關注，前往查詢店家評價，發現有不少人是這樣被算錯帳，提醒其他韓國遊客不要到這家店內消費，因為這間店導致來台灣旅遊感到失望。

北市簡任消保官葉家豪表示，截至近一年調查，確實接獲一件外籍旅客消費申訴案，在2025年5月至西門町「蜜蜜伴手禮」店購物，商品實際結帳金額遠高於架上標示，像是標價55元的商品收115元，以及標價150元的商品收180元，且Google評論顯示此情況疑似非單一事件，而提起消費申訴。

葉家豪強調，業者應本於誠實信用原則經營，確保商品標示價格與結帳收費正確無誤，不得因疏失或管理不善致使消費者權益受損。對於已發生之溢收錯誤，業者應主動退還費用，並確實檢討改善內部結帳與控管機制，以維護市場交易秩序與觀光客之信賴。

葉家豪也提醒，消費者於離開消費場所前，務必確實核對發票或明細上的商品品項、數量及價格是否正確，並妥善保留交易憑證，以免事後發生各說各話的爭議。而實體商店交易原則上不適用消費者保護法第19條之「七日無條件解除權」（該權利僅適用於網購等通訊交易或訪問交易）。除商品有瑕疵等符合民法規定之撤銷或解除契約事由外，消費者無法單方面請求退貨退款。

葉家豪說，倘若有具體事證顯示業者是故意算錯並多收金額，恐涉及刑法詐欺罪嫌，建議消費者可直接尋求警察單位報案處理，後續遇有爭議也可向各縣市政府或至行政院消費者保護會網站線上申訴。

商業處指出，店家表示是員工操作疏忽導致，後續會加強員工教育訓練，結帳時也需要一一核對商品數量及金額，後續將安排與消保官協同前往店家了解並持續追蹤業者處理情形，以維護消費者權益，倘發現有違法情事，將依臺北市消費者保護自治條例第9條及第39條第2項規定辦理，若經通知限期改善，而未改善者，將處2萬元至10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法