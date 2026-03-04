女足抽血案涉案教授停聘3年卻排課 教育部：要求暫停授課

台師大女足抽血案涉案教授陳忠慶遭爆這學期仍在開課。（資料照）

去年引發社會關注的台師大女足抽血案，涉案教師陳忠慶當時遭懲處停聘3年，但最近卻遭爆陳忠慶本學期仍有排課，對此，台師大校方說明，停聘處分仍在行政程序中，而面對外界質疑聲浪，教育部表示，程序未完成仍不應排課，校方則表示將進行調整。

去年台師大女足抽血案喧騰一時，校方公開道歉並啟動相關懲處與輔導措施，最終女足教練周台英遭到解聘、計畫主持人陳忠慶遭處停聘3年，而今陳忠慶卻遭爆本學期仍有3門課。

台師大學生會質疑，陳忠慶停聘3年之決議至今已197日，校方、教育部應清楚說明該案來往的時點，已過1學期仍未能審決之理由為何。也要求校方應立即研擬陳忠慶所開設之3門課程，課務如何處理之方案，避免影響學生修課權益。

台師大學生會指出，相關審決決議若未能落實，制度的結構將被破壞，致學生不再信任校內管道。同時也呼籲《大學法》應儘速修法，參考高中職以下學校，遇教師解聘案時，納入學生代表或外部專家列席。

教育部對此回應，已就陳忠慶違反人體研究法予以裁罰，因此其違反學術倫理，殆無疑義。而學校亦經三級教評會決議停聘3年，為完備正當法律停聘程序，去年11月已函請台師大於2個月內補正資料，但學校迄今未完成。不過在此之前，學校仍不應進行排課，因此已要求學校暫停安排陳忠慶授課，並限期補正報部。

台師大則稱，決議停聘3年後，已依法進行報請教育部核定的程序。教育部日前要求補充資料，校方刻正依程序辦理資料補正，並將依規定重新提送教師評審委員會審議。而依現行相關法規，教師停聘處分須經核定後才生效，故此案行政程序仍在進行中。

不過台師大也說，已依主管機關指示，請系所就陳忠慶相關課程進行檢視與調整，並妥為規劃授課及相關教學配套措施，安排適當師資支援課程或協助指導，以確保學生修課、學習及畢業規劃不受影響。

