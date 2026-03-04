二仁溪電子廢棄物清理最後一哩路 13.6億工程啟動

過去政府已花費至少20傹元清理二仁溪的電子廢棄物，但經河海水沖刷於2020年又發現有部分電子廢棄物。（晁瑞光提供）

台南市二仁溪橋下的電子廢棄物是早年南區灣裡提煉廢五金時所留下，重金屬嚴重超標，土壤也受污染，經過政府多年清理，多數雖已清除，但又發現有4處新污染點，中央全額補助13.6億經費委託台南市執行「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」，力拚今年6月完成招標，2028年底清除完畢，完成二仁溪整治工程最後一哩路。

為確保二期專案計畫順利推動，台南市政府今天正式啟動機關採購廉政平台，透過跨域合作、公私協力與行政透明機制，強化採購及履約管理。副市長趙卿惠出席廉政平台啟動儀式，她表示，早年二仁溪污染嚴重，如今終於來到二期專案計畫，盼透過廉政平台協助二仁溪清理作業如期如質完成、翻轉重生。

南市環保局表示，過去政府已花費至少20億元清理二仁溪的電子廢棄物，但經河海水沖刷於2020年又發現有部分電子廢棄物。經擴大調查，台南市有3處，高雄市有1處，分別在二仁溪橋下、南萣橋一帶及娘娘廟高灘地等不同河段。目前先穩固護坡，固化灌漿，避免擴散，之後詳細調查範圍，估計約有2萬2000噸，經提報中央後，於去年9月由行政院核定專案經費13.6億元。全案預計今年6月決標，12月啟動廢棄物開挖。

今天啟動儀式包括環境部環管署副署長林健三、經濟部水利署第六河川分署分署長林玉祥、台南地檢署檢察官許華偉、南市調查處副處長薛國鼎等單位代表出席。

為確保「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」，順利推動，台南市政府正式啟動機關採購廉政平台。（記者蔡文居攝）

