第6屆科技女婕思38婦女節開跑 讓女力推動智慧服務、運動科技

國科會主委吳誠文勉勵全國年輕女同學參加女婕思競賽，發揮想像，帶動台灣成為創意之島。（記者吳柏軒攝）

全台唯一專屬女學生的「TechGiCS科技女婕思」競賽，尋找高中及大專校院傑出新秀投入科技創新專題，今年邁入第6屆，主辦方、國科會主委吳誠文指出，台灣不僅是製造之島，更要成為創意之島，盼年輕女力投入百工百業應用，發揮想像與創造力；今年競賽主題有智慧服務、運動科技，3月8日起報名。

吳誠文表示，科技女婕思已舉辦5屆，累計至今有154所高中職、96所大專校院，共逾1萬4千人參賽，因賽事僅開放給女性，「請男同學稍安勿躁！」，而賽事鼓勵發揮創意，盼台灣不僅是製造之島，更要成為創意之島，因台灣代工實力成長到世界僅有，須維持優勢，過去多協助他國品牌製造，如今更應創造台灣市場機會。

吳誠文更舉近期AI趨勢，近2年相關AI工具發展讓小朋友也可使用，拿起手機就讓遠在千里的資料中心幫你創新應用、解決難題，面對快速AI，鼓勵參賽學子不必煩惱機器學習、神經網絡模式等艱澀知識，只要善用AI工具並優化改善，就可讓後人享受正向效果，成就人類文明貢獻。

科技女婕思也促成產學交流；中華資安國際公司總經理洪進福表示，政府推動AI新十大建設，不只基礎研究、擴大算力、打造智慧生活圈，更重要是培育AI半導體跟資通訊人才，女婕思計畫不僅是競賽，更是女性科技人才突破與創新的象徵，強調其中有關資安議題，AI任何生活都有資安元素，競賽也讓優秀學子進到產業實習，但鼓勵年輕人追求「科技向善」，並發揮團隊合作精神。

清華大學資安所研究生林星主則是第3到5屆女婕思參賽者，她今也分享，從大二起參賽，最初缺乏經驗失利，隔年闖入決賽，去年則化身帶領者角色教導學妹，認為競賽讓科技女力不斷傳承，也透過機會或媒合，進到中華資安實習，實際面對客戶，也成功考取研究所，回首3年，透過競賽獲得經歷，並累積人脈，更確立資安就是未來深耕的職涯方向。

國科會前瞻處表示，今年賽事3月8日至31日報名，包含資安闖天關與創意發想賽，主題囊括食衣住行育樂等智慧服務需求，如智慧健康、智慧餐飲、智慧交通等；另有運動科技包含競技訓練、個人資料外洩等解決方案，鼓勵全國年輕女學子踴躍參加。

清華大學資安所研究生林星主參加第3到5屆國科會舉辦的女婕思競賽，並找到人生目標，要深耕資安領域。（記者吳柏軒攝）

